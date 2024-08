Csaplárova past. Češi tenhle pojem dobře znají, slávisté ho v různých podobách proslavili i v Evropě. Pražané v novém miléniu třikrát „nachytali“ svého soupeře, když úvodní zápas ztratili dvougólovým rozdílem a v odvetě vývoj otočili a postoupili. Teď jsou ve stejné situaci v boji o Ligu mistrů s Lille.

Bylo to ještě v dobách, kdy góly vstřelené na soupeřově hřišti, které ve vyřazovací části pohárů rozhodovaly o postupu při nerozhodném skóre, měly mnohem větší váhu než dnes. Platily totiž za dva.

Slavia - Osijek 5:1:

| Video: Youtube

V roce 2000 byla Slavia ve 3. kole tehdejšího Poháru UEFA na pokraji vyřazení. Od konce v Evropě ji dělily doslova sekundy. V závěru domácí odvety s Osijekem sice vedla 3:1, ale v Chorvatsku prohrála 0:2 a právě venkovní gól v tu chvíli rozhodoval o postupu Osijeku.

Jenže slávisté si na konec zápasu přichystali smrtící direkt. V 90. minutě vstřelil postupový gól Zelenka a razítko přidal Kuchař. Pražané doma smetli soupeře 5:1 a prošli dál.

„Bylo vidět, že se zvedáme z krize. O přestávce jsme nepochybovali, že góly potřebné k postupu dáme,“ prozradil tehdejší kouč Karel Jarolím.

Rozhodlo prodloužení

Jen o dva roky později byla Slavia ve stejné situaci. Z horké půdy Partizanu Bělehrad si přivezla porážku 1:3, doma dokázala stejným výsledek zvítězit a vydřít prodloužení, o které se zasadil dvěma góly Vachoušek.

„Byly to asi moje nejdůležitější góly ve Slavii,“ řekla posila z Teplic za 35 milionů korun a čerstvý mistr Evropy do 21 let. Mimochodem, v další sezoně Vachoušek přestoupil do Olympique Marseille. Slavia tehdy dostala něco mezi 80 a 90 miliony korun.

Slavia - Partizan Bělehrad 5:1:

| Video: Youtube

V prodlouží vystřelil postup Gedeon a pátou branku přidal Adauto. Se slávisty slavilo na Strahově téměř 9 tisíc fanoušků.

Naposledy Slavia předvedla vymazat dvoubrankové manko a postoupit v roce 2016. Ve 2. předkole Evropské ligy narazili Pražané na estonskou Levadii Tallin. V první utkání padli 1:3, doma vyhráli po gólech Škody a debutanta Van Kessela 2:0 a tom jim k postupu stačilo. Slávisté šli dál díky dnes už zaniklému pravidlu o gólu na hřišti soupeře.

Pro tým z Edenu to může být inspirace, jenže Lille není Osijek nebo Levandia. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského každopádně budou muset ve středu předvést výrazně lepší výkon než před týdnem ve Francii.

„Bude to o první brance. Pokud skórujeme, dostaneme se do velkého tlaku a fanoušci nás poženou. Můžeme soupeře překvapit, dát tři góly a postoupit,“ je přesvědčený stomilionový obránce David Zima.