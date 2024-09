Slavii se otevírají brány Evropské ligy a čeká ji první prověrka na půdě bulharského Ludogorce. Bude z toho kanonáda jako před 86 lety? Bican a spol. tenkrát rozdrtili ve Středoevropském poháru italského šampiona – Ambrosianu, tedy předchůdkyni Interu Milán. Někteří fanoušci si dokonce mysleli, že jde o žert. „Zápas byl na evropské poměry obrovskou senzací,“ podotýká slávistický archivář Václav Petrák. Začtěte se s Deníkem do seriálu – Památné zápasy českých klubů v pohárové Evropě, které vešly do dějin.

11. července 1938. Ten den se na Letné odehrál nezapomenutelný fotbal. Sešívaní, kteří nastoupili na domovském stadionu Sparty, deklasovali Ambrosianu Inter 9:0. Italský protivník ve čtvrtfinále STEP (Středoevropského poháru) přitom nepředstavoval žádné ořezávátko. Jednalo se o úřadujícího šampiona své země, jehož kádr zdobilo i trio mistrů světa – Giuseppe Meazza, Giovanni Ferarri a Ugo Locatelli.

Nepodařený žert? Spíš nečekaný průběh a senzace

Úvodní půlhodinka přitom debakl nenaznačovala, jelikož po gólech zatím nebylo ani vidu, ani slechu. Do poločasu se však domácí dostali do dvoubrankového trháku. Po změně stran se obrana milánského celku v deštivém terénu doslova sesypala, což platilo především pro pátou a šestou desetiminutovku. Konečný stav 9:0. „Obecenstvo bouřlivě skandovalo deset, deset!, avšak přestože další branka visela ve vzduchu, hosté se ubránili, majíce ještě několikrát štěstí v obraně,“ popsaly diváckou euforii Lidové noviny.

„Nikdo nečekal takovýhle průběh zápasu. Ten zápas byl tak jednoznačný, že si Italové nevytvořili žádnou šanci ani žádný sebemenší tlak. Vůbec nebyli ten den schopni Slavii vzdorovat,“ uvádí pro Deník správce archivu SK Slavia Praha a někdejší dlouholetý kustod klubu Václav Petrák, který rovněž provádí návštěvníky tamním sportovním muzeem.

„Nestačili jsme ujišťovati nesčetné nedůvěřivé tazatele telefonem, že to není nepodařený žert, že Slavia skutečně docílila takovéto neuvěřitelné skóre proti mistrovskému klubu země, jež již dvakrát za sebou dobyla mistrovství světa,“ uvedl tehdy bulvární deník Polední list.

Pokud zapátráme po individualitách, na první dobrou vyvstane jméno Josef Bican. On sám skóroval hned čtyřikrát. Tisk ho tak den poté právem nazval „dirigentem včerejšího koncertu.“ Co další plejeři? „Obrovskou zásluhu na těchto výsledcích měl Vojta Bradáč a Vlasta Kopecký. To byly legendy. Vlasta Kopecký dal 252 ligových gólů a všechny jenom v dresu Slavie,“ vypichuje další jména Petrák, jenž záhy vyzdvihl také výkon Otakara Nožíře.

„Bohužel se pro zranění nemohl zúčastnit František Plánička, pro kterého by to bylo fantastické zakončení kariéry,“ dodává. Legendárního gólmana totiž potkalo vážné zranění na mistrovství světa 1938, kdy po nešťastné kolizi s jedním z Brazilců utrpěl frakturu loketní kosti. Přesto se však nevzdal a zbývající závěr včetně půlhodinového prodloužení statečně dochytal. Bolest šla stranou, jelikož strážce tří tyčí nechtěl oslabit svůj tým. Tehdy totiž nebylo možné v průběhu utkání střídat.

11.7. 1938 Slavia Praha – AS Ambrosiana Inter 9:0 (čtvrtfinále STEP)



Branky: 34., 53., 60. a 70. Bican, 35. a 63. Horák, 47. a 79. Vytlačil, 59. Bradáč. Rozhodčí: Hertzka (Maďarsko). Diváci: 22 000.



Slavia: Bokšay – Černý, Daučík – Průcha, Nožíř, Kopecký – Horák, Šimůnek, Bradáč, Bican, Vytlačil. Ambrosiana: Peruchetti – Bonocore, Setti, Antona, Olmi, Locatelli – Ferrara, Meazza, Campatelli, Ferrari, Ferraris.

Středoevropský pohár byl srovnatelný s Ligou mistrů

Vraťme se na klubovou scénu. Pražský klub sice ve čtvrtfinálové odvetě na italské půdě padl 1:3, karty už ale byly prakticky rozdány předem. Slávisté následně postoupili přes Genovu, přičemž proklouzli až do finále, v němž proti nim stál budapešťský sok.

„Nejkrásnější vzpomínku v srdcích svých přátel zanechala však Slavia vítězstvím ve Středoevropském poháru. Hrála ve všech dosavadních ročnících Středoevropského poháru, měla často konečné vítězství na dosah (…). A nakonec dobyla poháru na cizím hřišti, když po nerozhodné hře v Praze porazila Ferencváros v Budapešti v odvetném zápase 2:0 brankami Vytlačila a Šimůnka, vzpomínali členové mužstva v klubové ročence, která je uložena v místním archivu. Jenom pro zajímavost. Sparťanský rival se v oné době honosil dokonce dvěma podobnými triumfy.

„(Milníky slávistické historie – pozn. red.) se musí rozdělit osmatřicátým rokem, protože tehdejší Středoevropský pohár byl srovnatelný se současnou Champions League. Největší poválečný úspěch je dodneška sezóna 1995/96, kdy Slavie hrála semifinále poháru UEFA,“ přibližuje úspěchy červenobílých dějin Petrák. Předválečný triumf proti Ambrosianě včetně cesty za konečným prvenstvím se zkrátka navěky zapsaly do klubového DNA.

„Když jsme hráli odvetu, tak tam hráči zůstali týden do dalšího zápasu s Genovou. Byli ubytováni v Bellagiu,“ uzavírá klubový archivář. Vyjma na tu dobu neobvykle dlouhého pobytu vyplouvá na povrch další zajímavost. Netradiční cestování Josefa Bicana, který vyměnil typickou přepravu po železnici za letadlo. Byl totiž nucen na venkovní klání STEPu létat sám bez spoluhráčů, a to kvůli zapeklité situaci na mezinárodním poli.

Rakousko, jehož občanstvím se Bican honosil, přestalo po anšlusu v březnu 1938 existovat. Znamenitý útočník se tak ocitl v situaci, kdy nebyl státním příslušníkem žádné země. Tedy alespoň nechtěl být. Německý pas logicky odmítal a obával se, že by jej při přechodu hranice tamní orgány zadržely. Později už na něj čekaly vyřízené československé doklady…