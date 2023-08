Fotbalová Slavia má velký průšvih. Nový trávník v Edenu se neuchytil, a tak klub bude muset přistoupit k jeho výměně. Šéf Jaroslav Tvrdík to kvůli problémům s hrací plochou od fanoušků schytává. Může za to zpěvák Marek Ztracený, který měl v Edenu během června hned tři koncerty?

Nový trávník v Edenu se trhá, klub ho musí vyměnit | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Není to poprvé, co se vedle výkonů fotbalistů Slavie řeší i hřiště. Stejně jako loni, i letos je v Edenu mizerný trávník. Přitom loni na podzim došlo na kompletní rekonstrukci travnaté plochy. A před letošní sezonou se položil nový pažit znovu.

„Někdo se mě ptal, jestli je to horší než loni, tak jsem odpověděl, že horší už to být nemůže,“ glosoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský stav hřiště. Trávník v Edenu se trhá na cucky, hráči se v něm boří a hrozí zranění. Sice má daleko do močálu, který byl před lety na teplických Stínadlech, přesto je to bída.

Divácký boom a rekord. Fotbalová liga fanoušky táhne, odradit je mohou rozhodčí

„Někdy je hřiště suché nebo nerovné, ale tady se hráčům boří nohy, je na něm špatná stabilita. Je to hodně propískované, kluci si na to stěžují. Více času strávíme zalepováním děr než samotnou hrou,“ zlobil se Trpišovský po vítězství 2:1 nad Zlínem.

Trávník je přitom nový. Jenže nestačil pořádně zakořenit. To je ten problém. „Člověk nikdy úplně neví, co může od nové trávy čekat,“ přiznal před sezonou jeden ze slávistických trávníkářů Tomáš Bareš v Totálním podcastu.

„Na to, jaké je počasí a hraje se na něm málo, tak se děsím, jak to bude dále. Je to v havarijním stavu a neumím si představit, jak to bude vypadat po další zátěži a zhoršení klimatických podmínek. Pak to hřiště bude v podstatě neregulérní,“ poukázal vládce lavičky sešívaných.

Šest týdnů bylo málo

Vedení klubu se rozhodlo urychleně jednat. „Trávník ani po šesti týdnech od položení nezakořenil. Udělali jsme, co bylo v lidských silách, za pomoci expertů vlastních, dodavatele i externích. Bohužel nezbývá než přistoupit k výměně trávníku v nejbližším možném termínu,“ oznámil na twitteru Jaroslav Tvrdík.

Čemu nekvalitní trávník přičítá? Šéf klubu to svádí na počasí. Časté koncerty, které se v Edenu v létě pravidelně konají, na to prý vliv nemají. Přitom naposledy zde vystupoval zpěvák Marek Ztracený, v červnu na stadionu koncertoval hned třikrát.

Slavia má pyžamo, nejen Sparta vidí černě. Hlasujte pro nejhorší venkovní dres

„Nefotbalové aktivity (koncerty) v mimosezoně se konaly každý rok od dostavby Edenu před 15 lety. Přesto jsme měli jeden z nejlepších trávníků v profesionálním fotbale,“ ujistil Tvrdík. „Jestliže je příčinou našich problémů extrémní počasí posledních dvou let, budeme muset požádat akcionáře o změnu provozního modelu Eden Areny.“

To samozřejmě nezůstalo bez odezvy. Právě kvůli koncertům Ztraceného se čas na zakořenění trávníku zkrátil. „Co blbnete s tím Ztraceným? Pronajal si prostor, který je k dispozici. Vadila by filharmonie, nebo Stouni? Můžete mu vyčítat, ze fandí Plzni. Zbytek je low,“ naťukal na twitteru uživatel Franco Šilhavý.

Příznivci Tvrdíkovi vyčítali, že si ve Slavii nepočínali jako v Hradci, kde mají také nový pažit. Trávník byl zasetý před devíti týdny, přesto byl ohodnocen 29 z možných 30 bodů a patří k nejlepším v republice.

Jak zareaguje Slavia?

„Chyba se stane, ale toto je podruhé za sebou a v horší míře. Nevím, jaký je proces výběru a nákupu trávníku, ale někdo by za to měl nést zodpovědnost,“ rozčiloval se další fanoušek.

„Je třeba tým tým trávníkářů posílit opravdovým profesionálem ze zahraničí. Výsledky jejich práce jsou tristní a mají zhoubný vliv na celý klub,“ radil jeden z rádoby expertů.

Emoce na Letné. Tvrdý faul odsuzují i fanoušci Sparty, expert chce konzistenci

O dalším postupu klub rozhodne v následujících dnech. Slavia sáhla k bleskové výměně poškozeného trávníku i v roce 2019 po senzačním triumfu nad Sevillou. Nový pažit v Edenu položili během pár dní. Ve čtvrtek večer ještě slávisté slavili na zničené trávě postup v Evropské lize, ve středu už se hrálo na nové ploše.