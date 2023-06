Významného ocenění za předváděné výkony se dostalo obránci pražské Slavie Igohu Ogbuovi. Stoper vršovického celku se probojoval do nejlepší nigerijské jedenáctky uplynulé sezony. A společnost mu dělají opravdu zajímavá jména.

Derby Sparta - Slavia bylo přímou bitvou o první místo tabulky | Foto: CPA

Žádné místo pro průměr. Přesně takhle uvádí svůj příspěvek instagramový účet nigerijské sportovně-marketingové společnosti Eagles Tracker. Ta každý týden vyhlašovala nejlepší jedenáctku a nyní z předchozích výsledků vyšel top tým celého ročníku.

A do něj se na základě dosavadních výkonů dostal i slávistický stoper Igoh Ogbu. O tom, že jde o velký úspěch, svědčí jména ostatních borců, která se do výběru dostala. Nechybí třeba Alex Iwobi z Evertonu, neapolský Victor Osimhen a řada dalších skvělých fotbalistů hrajících v elitních evropských ligách.

Ogbu přišel do Edenu začátkem letošního roku z Norska a téměř ihned zapadl do základní sestavy. Od začátku února chyběl jen v zápase v Mladé Boleslavi, do kterého ho nepustilo zranění.

Osudný faul v derby

Připsal si i jednu branku, když v dubnu na Spartě v závěru zařídil slávistům vedení 3:2. Jeho defenzivní kolega Aiham Ousou si ale v nastavení stihl dát vlastní gól a Letenským přihrál důležitý bod.

Třiadvacetiletý Nigerijec hrou, vzezřením a nakonec i spolehlivými výkony připomínající jiného někdejšího stopera Červeno-bílých Simona Deliho si rychle získal oblibu fanoušků, a to i přesto, že ani on se nevyvaroval slabším momentům, třeba v nadstavbě, kde po jeho zbytečném faulu Sparta v nastavení kopala penaltu, díky které vyhrála 3:2.

Fenomén „sparťanské pentle“? Faul je faulem i v poslední minutě, milí slávisté

Pár dní předtím ale neomylně vládl slávistické obraně v dalším derby, když slávisté vymazali v pohárovém finále Spartu a získali trofej.

I tenhle úspěch posunul Ogbua do hvězdné společnosti.