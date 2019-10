Reprezentační přestávka přišla fotbalistům Slavie náramně vhod. Od předchozí pauzy sice v lize vyhráli čtyři zápasy v řadě, ale proti odpočinku a doléčení šrámů v Edenu rozhodně nic nenamítali.

Utkání 10. kola Fortuna ligy - Sparta Praha vs. Slavia Praha | Foto: Deník / Michal Káva

Deset. Tolik hráčů musel trenér Jindřich Trpišovský oželet kvůli plnění povinností u národních týmů. Sedm jich úřadující mistr dodal do českého týmu a po jednom do Nigérie, Bahrajnu a Rumunska. A když k tomu připočtete spoustu talentovaných hráčů v mládežnických reprezentacích, musel Trpišovský sáhnout do béčka, aby mohl plnohodnotně trénovat. „Na srazech se tolik netrénuje, tak je pak někdy komplikovanější návrat do provozní teploty,“ poznamenal.