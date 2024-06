Gratulace ze všech stran, euforie u fanoušků či odborníků. Po senzační výhře nad Belgií si na Slovensku mnou ruce. Postup do další fáze Eura je blízko! Ovšem zdaleka ne všechno je ve fotbalové komunitě v zemi pod Tatrami idylické. Nejnovější skandál? L’uboš Michel’ a Stanislav Šesták, dvě osobnosti známé i daleko za hranicemi, se nachomýtli k incidentu, jenž připomíná spíš dění na Balkáně. A musí platit.

Bývalý rozhodčí Luboš Micheľ pískal i finále Ligy mistrů. | Foto: Profimedia

Co se stalo? Michel’, šéf druholigového klubu z Prešova, měl se Šestákem, sportovním manažerem tohoto celku, na stadionu vulgárně napadnout jiného funkcionáře.

Terčem urážek a výhružek navíc nebyl jen tak někdo, šli po Jakubu Čavojovi, což je manažer integrity Slovenského fotbalového svazu (SFZ). Muž, který dohlíží na to, aby se tamní fotbal nedostal na korupční zcestí.

Infarkt, pak rekord. Neúspěch Česka na Euru přinesl sázkaři 23 milionů korun

„Důrazně odsuzujeme hrubé nesportovní chování Stanislava Šestáka a Ľuboše Micheľa. Svaz je připravený kdykoli udělat všechny legislativní a právní kroky směřující k ochraně svých zaměstnanců a funkcionářů při výkonu jejich činnosti vůči komukoli bez ohledu na to, zda jde, jako v tomto případě, o bývalého mnohonásobného reprezentanta anebo bývalého špičkového mezinárodního rozhodčího,“ uvedl tiskový mluvčí SFZ Juraj Čurný.

Michel’ dostal pokutu 1300 eur (více než 32 tisíc korun), Šesták 1000 eur (24 800 korun). Oba se navíc museli Čavojovi písemně omluvit.

Neúspěšný boj o ligu

Abyste pochopili, co Micheľa se Šestákem vedlo k „nesportovnímu“ chování, je potřeba vrátit se v čase o rok a zasadit věci do kontextu.

Prešov loni bojoval o postup do první ligy, na čele tabulky se přetahoval s Košicemi. A k Čavojovi se dostala informace, že prešovský útočník Dragan Andrič kontaktoval hráče soupeře Považské Bystrice, zda by jim mohli pomoct (rozumějte vzájemný zápas pustit). Prý pokud ano, mají volat vedení Prešova. Nabídka byla odmítnuta. Andrič dostal trest zákazu činnosti na rok a půl.

Slováci slaví, legenda puká vzteky. Stupidní verdikt, nechápe rozhodnutí VAR

V tomto ročníku klub z třetího největšího města Slovenska usiloval o ligu znovu, přesněji pomýšlel alespoň na druhé místo, které by zaručovalo účast v baráži. V závěrečném 30. kole potřeboval porazit Humenné.

Prešov, který nemá stadion vyhovující pro nejvyšší soutěž, plánoval hrát baráž právě v nedalekém Humenném. Mnozí si to vyložili i tak, že když Humenné prohraje, Prešov jim zaplatí za pronájem stadionu…

Jenže na květnový zápas se přijel podívat Čavoj. Už jen samotná jeho přítomnost na stadionu v Humenném funkcionáře Prešova vyvedla z klidu. Shodou okolností seděl ve VIP sektoru kousek vedle Micheľa se Šestákem. Poté, co na něj začali před ostatními diváky neslušně pokřikovat, odešel na jiné místo.

Diváci na Euru prosili sudí o dres. Po mně chtěli akorát karty, smál se Křepský

Šesták, jenž prožil spoustu úspěšných let v německé Bundeslize či v Turecku, však za ním došel o poločasové přestávce a začal znovu zblízka křičet, ať vypadne pryč a měly opět zaznít i výhružky, že má štěstí, že se potkali na stadionu.

Všechno jen kvůli práci Čavoje v boji proti korupci.

Politické a televizní ambice

Mimochodem poté, co svazový funkcionář raději opustil stadion úplně, dalo Humenné dva góly a Prešovu zavřelo cestu do ligy. Do baráže postoupila Petrželka.

Micheľ, který byl váženým rozhodčím a pískal i finále Ligy mistrů (a poté působil v Šachtaru Doněck či v PAOKu Soluň), nedostal pokutu poprvé. Na jaře musel zaplatit také čtyři sta eur za to, že přišel nadávat rozhodčím do kabiny.

Fanoušci řeší Schicka a jeho pozici. V Německu dostal za duel s Portugalci pětku

Jeho plán pozvednout Prešov, nejstarší slovenský klub, který se snaží tři roky o návrat mezi domácí elitu, mu zatím nevychází. Neuspěl ani v politice. Ač kandidoval za vládní stranu Hlas do Evropského parlamentu, voliče nezískal. Naproti tomu Šesták je oblíbený, dokonce tak moc, že přes tento incident spolukomentuje Euro pro televizi Markíza.