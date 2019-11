Expert na data ve fotbale: Sparta půjde nahoru, i Slavia má nedostatky

U fotbalu dokáže sedět celý den. Ale Jakub Dobiáš se na něj divá jinak než většina fanoušků. Zajímají ho detaily, kterých si někdy nevšimne ani nejlepší kouč. 28letý rodák ze Sloupnice je guru přes statistiky. Založil firmu 11Hacks, díky níž lze zanalyzovat jakéhokoliv hráče. „Data jsou budoucnost fotbalu. Za deset let budou v každém klubu,“ říká Dobiáš.

Vaše práce zní zajímavě. Co si má fanoušek představit?

Rozšiřujeme takové ty obvyklé a známé statistiky. Spíš než střely a držení míče nás zajímá to, co je za tím.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Otřepaná fráze říká, že by se hráči měli co nejvíc snažit o střelbu z dálky. Jestli k tomu nějaký kouč opravdu svěřence nabádá, dělá velkou chybu.

Jak to myslíte?

Je za tím statistika. Pouze jedno procento ze všech střel za hranicí 35 metrů končí gólem. Proto by spíš měl ten pokyn znít: střílejte často, ale z připravených pozic blízko či uvnitř vápna. I jeden pas do lepší pozice může zvednout šanci na skórování o několik procent. Hezky je to vidět například u Manchesteru City, který se snaží vždy míč dostat co nejblíže k bráně.

S vašimi čísly slavíte úspěch, před pár lety jste pro Slavii objevil Michaela Ngadeua. Jak vám bylo, když v létě odcházel do Belgie?

Ono by se to u dat a statistik nemělo stávat, ale přiznávám, že on je takovou mojí srdeční záležitostí. Odvedl tu velký kus práce, potvrdil, co jsme od něj čekali.

Zaznamenal jsem, že jste příznivec sešívaných. V čem teď vynikají?

Snad to nebude znít moc nabubřele, ale ve všem podstatném (úsměv). V lize si dokážou vytvářet nejvíce šancí, posílají nejvíce míčů do vápna, čelí nejmenšímu počtu střel…

A kde jsou naopak slabiny lídra tabulky? Má nějaké?

Nebojte, něco se najde. Ale s prominutím si je nechám pro sebe a radši je řeknu panu Trpišovskému.

Vím, že se Slavií spolupracujete. Ale co další kluby, mají o data zájem?

Ano, a je to dobře. Spolupracujeme třeba s Libercem, Zlínem, Jihlavou. U prvního jmenovaného týmu se povedl přestup záložníka Oscara Dorleyho, který v zimě zamíří do Slavie. Ze zahraničí můžu zmínit Legii Varšava. Naším cílem je teď Evropa.

A co taková Sparta? Víte, co na Letné dělají špatně?

Sparta půjde nahoru. Má mladý tým, který v číslech vypadá zajímavě. Ale chce to čas a trpělivost.

Narážíte na čím dál častější spekulace ohledně nejisté pozice trenéra Václava Jílka?

Ne tak úplně. Spíš jde o to, aby přestal měnit základní jedenáctku. Hráči potřebují stabilitu. Možná to mnohé překvapí, ale bráním Kozáka i Tettenha, ačkoliv je fandové kritizují. Kozák se dostává do nejvíce šanci v lize, dobrá čísla má také Tetteh.

Čím to je, že se tedy tolik neprosazují?

Už je to delší doba, ale dám vám příklad potíží v Chelsea: Fabregas si na Hazarda také zvykal sedm měsíců.

Všiml jsem si, že se kriticky vyjadřujete o Tomáši Wágnerovi, hráči Zlína. Co vám na něm vadí?

Dostává se často do šancí to je skvělé, ale strašně málo jich proměňuje. Průměrný útočník dá gól z každé páté šance, on má tuhle úspěšnost kolem pěti procent. Asi bych mu doporučil mentálního kouče.

Proč?

Všiml jsem si, že má více hattricků. Vypadá to, že když dá gól, spadne z něj deka.

Můžou data využít i mladí hráči? Lze na jejich základě napsat trénink?

Doporučil bych tréninky jeden na jednoho, přechody od postranní čáry to je sledovaná statistika.