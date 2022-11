Cesta Tomáše Součka ke hvězdám byla velmi trnitá. Po přestupu z Havlíčkova Brodu do Slavie ho kolektiv pražských juniorů nebral mezi sebe, jediným skutečným přítelem byl tehdejší spoluhráč Jiří Sodoma, který přestoupil do Slavie z Kolína. Ještě těžší byl přechod mezi dospělé. Souček se neuplatnil na zkoušce ve Vlašimi ani ve Frýdku-Místku. Šance přišla až ve Viktorii Žižkov, i když za velmi úsměvných podmínek.

„Chlapi, neblázněte, nechte si ho. Vždyť je zadarmo! Tak tohle jsou věty, kterými se nastartovala moje kariéra mezi muži. S radostí mi je připomíná Jindřich Trpišovský a vždycky se náramně pobavíme. Pronesl je Ivan Horník, tehdejší šéf Viktorie Žižkov. Trenéři v čele s Jindrou mě v únoru roku 2015 opravdu chtěli s díky vrátit do Slavie. Nebyl jsem v jejich očích dost dobrý ani pro klub, který měl v pokladně úplně prázdno a bral jenom hráče, kteří zrovna nic nestáli,“ vzpomíná Souček v populární sérii Bez frází, kde sportovci vypráví své příběhy bez obalu.

Pro Trpišovského se stal nepostradatelným

Během začátků mezi dospělými ve Slavii se na Součka snášel pískot z hlavní tribuny. „I tehdy platila tátova rada: „Když vytrváš…“ Výdrž je minimálně stejně důležitá jako fotbalovost. Jsem o tom přesvědčený. Potvrdilo se mi to právě v tom, že jsem několikrát musel pro jeden schod nahoru dva sejít. Jít se rozehrát do juniorky, po návratu ze Žižkova znovu odejít ze Slavie na hostování do Liberce. Byly to krátkodobě zdánlivě kroky zpět, ale dlouhodobě jednoznačně dopředu,“ vzpomíná Souček.

Postupně se ale vypracoval mezi hlavní tvář slávistické dominance. Souček byl pro Jindřicha Trpišovského naprosto nepostradatelným. Dopředu byl svojí výškou a buldočím stylem pro obránce těžkým oříškem, dozadu ho zase v české lize v podstatě nikdo nebyl schopný s míčem obejít.

Na Součka tak logicky začaly chodit pro Slavii zajímavé nabídky. Souček ale dával na slova svého osudového trenéra Trpišovského s tím, aby si počkal na nějakou opravdovou nabídku. A ta opravdu časem přišla. Vytáhlý záložník se upsal londýnskému West Hamu a vstoupil do světa anglické Premier League.

Ve West Hamu změnil mentalitu spoluhráčů

Začátky byly ale pro rodáka z Havlíčkova Brodu mentálně těžké. Ve Slavii totiž byl zvyklý na mistrovské tituly a časté výhry, West Ham v té době hrál o udržení.

„Všichni byli spokojení. „Good job! Dobrá práce!“A já to vůbec nechápal. Jasně, hráli jsme v Manchesteru proti City, jednomu z nejlepších týmů světa. Předvedli jsme slušný výkon, nebyli jsme výrazně horší. Ale prohráli jsme 0:2, měli jsme nula bodů.V naší kabině to tak vůbec nevypadalo. Kluci byli v pohodě, hodnocení zápasu bylo v pohodě. Seděl jsem tam, sledoval ostatní a nerozuměl tomu. My prohráli. Tohle je přeci špatně!“ vybavuje si své začátky v Premier League.Mentální nastavení kabiny se mu ale svým přístupem podařilo změnit. „Zkusil mi nasadit housle. Dobře, tak my si tady hrajeme na parádičky…V příštím souboji už jsem spoluhráči neuhnul. Šel jsem do souboje. A měl jsem míč,“ vybavuje si Souček první tréninky ve West Hamu.

Neustále zapálení Součka se pak odrazilo i na ostatních spoluhráčích. V tréninkových hrách najednou chtěl vítězit každý, to se pak následně odrazilo i k výsledkům. Z týmu na sestup se West Ham stal týmem, který se dostal do evropských pohárů.

„Úplně jsem cítil, jak se mění atmosféra tréninku, najednou rostla soutěživost a intenzita jednotlivých herních cvičení se ještě stupňovala. Změnili jsme se jako tým. Ze hry o záchranu jsme se stali mužstvem, které mohlo uspět kdykoliv. Dostali jsme se do evropských pohárů a získali si respekt těch největších klubů,“ vybavuje si Souček. I díky tomu patří mezi velké oblíbence fanoušků londýnského celku. Svým přístupem navíc mladým fotbalistům ukázal, jak se z menšího města dostat do soubojů s největšími fotbalovými giganty.