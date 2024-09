Tenhle experiment skončil ostudou. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem jen na lavičce schytali v londýnském derby debakl 0:3 od Chelsea. „Byla to chyba, jde to za mnou,“ sypal si popel na hlavu trenér Julen Lopetegui, na kterého fanoušci bučeli.

Kouč Lopetegui posadil v utkání s Chelsea oba české reprezentanty překvapivě na lavičku. A to neměl dělat, Hammers na to dojeli. Brzo se totiž ukázalo, že to byla osudová chyba. Obrana West Hamu hořela a domácí rychle prohrávali 0:2.

„Jejich bránění je na kriminál,“ nechápal ve studiu TNT Sports bývalý anglický reprezentant Joe Cole, který během kariéry prošel oběma londýnskými kluby.

West Ham dostal výprask od Chelsea:

| Video: Youtube

„Nevzpomínám si, že bych někdy viděl takhle rozcupovaný tým,“ žasl anglický fotbalista Marc Albrighton pro BBC.

Ani Lopetegui se na to nemohl dívat, zareagoval a už ve 38. minutě poslal na hřiště Součka, který nahradil Guida Rodrígueze. Jenže už bylo pozdě. Zápas byl ztracený, West Ham padl 0:3.

„Bylo to taktické rozhodnutí,“ vysvětlil Lopetegui. „Když je hráč vystřídán před poločasem, není to chyba hráče. Je to chyba trenéra, takže to jde za mnou,“ kál se uznávaný španělský expert, který před sezonou nahradil Davida Moyese.

Neexistuje žádná omluva

V minulých dnech přitom fanoušci nechápali, proč Lopetegui českého reprezentačního kapitána pořád staví, když se do jeho stylu nehodí. Teď ale zjistili, že bez něj se tým neobejde. „Souček není mrtvý,“ zněl jeden ze vzkazů na sítích.

West Ham prohrál první tři domácí zápasy sezony, což se ještě nikdy v historii klubu nestalo. Není divu, že fanoušci na London Stadium bučeli a pískali. Kouč jejich rozhořčení chápal.

„Je to normální, když prohrajete. Mají právo si stěžovat. Neexistuje žádná omluva,“ líčil. „Musíme být upřímní a vědět, že se musíme zlepšit. V první řadě já musím být lepší. Trenér je vždycky zodpovědný za výsledky.“

Kladiváři před sezonou mohutně posílili. Klub podepsal Maxe Kilmana z Wolves za 40 milionů liber, Crysencia Summervillea z Leedsu za 25 milionů liber a Niclase Fullkruga z Borussie Dortmund za 27 milionů liber. Výsledky se ale zatím nedostavily. Lopeteguiho po výprasku od Chelsea kritizoval i jeho předchůdce Moyes.

„Je to zklamání, dostat tři góly skoro za poločas… V posledních letech jsme měli doma proti Chelsea dobrou bilanci, byli jsme dobří. Takže tohle je velké zklamání,“ okomentoval porážku pro stanici beIN Sports.