Tomáš Souček pálí, Vladimír Coufal přihrává. Česká dvojka je v laufu a od začátku sezony táhne West Ham. Vytáhlý záložník letos vstřelil už čtyři góly, krajní bek má zase stejný počet asistencí. „Mně ale ještě nikdy na gól nenahrál. Mluvil jsem s ním o tom a musíme to vyřešit,“ culil se Souček, který je momentálně pro Kladiváře nepostradatelný.

Tomáš Souček | Foto: ČTK / Steven Paston / PA via AP

Když Tomáš Souček přestoupil ze Slavie do West Hamu, všichni z něj byli u vytržení. Kdysi neohrabaný kolohnát ohromil celou Premier League, když hned ve své premiérové sezoně nasázel deset gólů. Jenže zopakovat už to nedokázal. A co hůř, střelecká forma kapitána české reprezentace uvadala. Z deseti branek bylo šest, loni jen tři…

Letos je však starý dobrý „Big Tom“ zpátky. Na východě Londýna českého habána znovu opěvují jako střelce. V posledních šesti zápasech za Hammers zapsal čtyři trefy „Nemyslím si, že by za tím bylo nějaké velké tajemství,“ usmál se Souček. „V letošní sezoně cítím velkou motivaci. Týmu se daří a já se chci v zápasech prosadit,“ vysvětlil tahoun londýnského týmu.

„Letos se mu daří skvěle. Je pro nás důležitým hráčem a byl jím i v posledních několika letech. Je skvělým týmovým hráčem, odvádí spoustu tvrdé práce, každý den tvrdě trénuje a je energický,“ ocenil přínos Součka kouč David Moyes. „Je to skvělý kluk, opravdu. Jsem rád, že se mu dostává odměny v podobě gólů. Daří se mu a těmi góly nám pomáhá.“

Co tedy stojí za procitnutím? Odpověď je prostá: ofenzivnější role v týmu. Souček už nemusí krýt záda Declanu Riceovi, který přestoupil do Arsenalu. Má tak zase víc volnosti směrem dopředu.

A těží z toho Souček i celý tým. Londýňané jsou po osmi kolech sedmí. Až za nimi jsou pracháči z Manchester United i Chelsea.

Coufal může vyrovnat legendy

„Minulá sezona byla trochu jiná a ne vždy se nám dařilo. Před tou letošní jsme provedli několik dobrých změn, které mi hodně pomohly. Teď jsem vstřelil pár gólů a doufám, že v tom všem budu pokračovat, pokud jde o góly, výsledky a moje vytížení,“ svěřil se 28letý záložník britským novinářům.

Souček dostal do zálohy dvě zkušené posily – Edsona Álvareza z Ajaxu a James Warda-Prowse ze Southamptonu. Společně vytvořili ve středu pole univerzální trojici, ve které může každý útočit i bránit.

„Myslím, že všichni máme schopnosti jít dopředu a můžeme dělat i defenzivní práci,“ potvrdil. „Je to perfektní, protože vím, že když si naběhnu na přihrávku, tak oni pokryjí prostor za mnou. A pokud je někdo z nich vysoko, zůstanu a podpořím obránce. Je to výborná kombinace a hra s nimi mě baví.“

Irons zapsali už čtyři soutěžní zápasy v řadě bez porážky. Kromě Součka se na gólech podílí i český parťák Vladimír Coufal. Krajní bek přihrál na branku ve čtvrtém ligovém utkání za sebou, v tom patří k nejlepším v soutěži.

Pokud mu to vydrží i v neděli na stadionu Aston Villy, napodobí hvězdy jako jsou Hary Kane, Thierry Henry nebo Ryan Giggs.

Tomáš Souček letos vstřelil už čtyři góly:

„Je to můj velký kamarád, mám z něj radost. I on je v dobré formě a fotbal si užívá,“ pravil Souček. „Teď má tolik asistencí, ale mně vlastně ještě nikdy na gól nenahrál. Mluvil jsem s ním o tom a musíme to vyřešit. Doufám, že mi pomůže ke gólu proti Aston Ville,“ usmál se.