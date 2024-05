Čeští fotbalisté Tomáš Souček a Vladimír Coufal mají ve West Hamu nového trenéra. Davida Moyese po nepovedené sezoně střída na lavičce Hammers uznávaný Španěl Julen Lopetegui.

Bývalý kouč španělské reprezentace či Realu Madrid podepsal v londýnském klubu dvouletou smlouvu s opcí na další sezonu. V Anglii už působil na lavičce Wolverhamptonu, kde loni v srpnu skončil. Od té doby byl bez angažmá.

"V první řadě se cítím velmi šťastný, že mohu být součástí budoucnosti tohoto velkého klubu," řekl Lopetegui. "Mojí ambicí jako trenéra je neustále zlepšovat sebe i hráče a dosahovat dalších a větších cílů, protože o tom fotbal je."

Lopetegui, bývalý brankář Realu Madrid či Barcelony s jedním startem za španělskou reprezentaci, dosáhl největšího trenérského úspěchu se Sevillou, s níž vyhrál v roce 2020 Evropskou ligu.

V uplynulé sezoně skončil West Ham, jehož spolumajitelem je český miliardář Daniel Křetínský, v tabulce anglické ligy až devátý. Po třech sezonách tak bude chybět v pohárové Evropě. Odskákal to Moyes, který do klubu přivedl Čechy Součka s Coufalem, s nimiž to dotáhl až k triumfu v Konfereční lize.