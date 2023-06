Pokud se Tomáš Souček a Vladimír Coufal vejdou do sestavy West Hamu, odehrají ve středu jeden z největších zápasů své kariéry. Spolu s kladiváři se poperou o triumf v Evropské konferenční lize a trofej budou moci pozvednout nad hlavu doma. Finále proti Fiorentině totiž hostí pražský Eden. „Máme domácí kabinu a Tribunu Sever. Bude mi to připomínat časy za Slavii a reprezentaci,“ rozpovídal se kapitán národního týmu na tiskové konferenci.

Tomáš Souček. | Foto: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

„Sice jsme psaní jako hosté a budeme mít hostující dresy. O to jsem ale radši, že máme domácí kabinu. Doufám, že mi to dá i pohodlí do zápasu a předvedu se i individuálně, jako tomu bylo ve slavistických letech,“ dodal.

V kabině okamžitě zabral své někdejší místo, kde sedal, když ještě nosil sešívaný dres. „Kustod se mě ptal, hned jsem mu to vysvětlovat, takže už to ví i on,“ smál se Souček.

Pomůže mu domácí prostředí, nebo ho bude naopak svazovat větší tlak spojený s řadou známých, kteří se přijedou na finálový zápas podívat? „Věřím, že mi to spíš pomůže. Budu se tady cítit jako doma, komfortně. Hned od příjezdu na stadion půjdu do kabiny, kterou znám, a na hřiště, které znám. Uvidím tam i fanoušky West Hamu, které skvěle znám. Cítím se komfortně už jenom, když jsme sem přišli na procházku. Těším se čím dál víc, čím déle to probíhá,“ vyprávěl Souček, který si finále v Praze prakticky vysnil.

„Když jsem zjistil, že finále bude v Praze a my tuhle soutěž hrajeme, říkal jsem si „pojďme kluci, musíme se tam dostat.“ Jsme v Edenu, můžu spojit dva týmy, které miluju. Zítra je šance zvednout trofej a uděláme pro to všechno. Bude to pro mě speciální, když se hraje právě v Praze,“ přiznala opora reprezentace.

Moyes cítí speciální tíhu

To, jak zvláštní příchuť bude mít utkání jak pro něj, tak pro Vladimíra Coufala a Antonína Baráka z Fiorentiny, chápe i kouč West Hamu David Moyes.

„Uvědomuji si, jak moc to pro ně znamená. Tomáš i Vladimír pocházejí z tohohle klubu a mají napojení na tohle město. Byli kolem toho nějaké vtípky,“ prozradil novinářům před zápasem.

V něm požene londýnský celek i početná základna fanoušků. Vstupenky na utkání jsou beznadějně pryč a několik tisícovek fanoušků by mělo zápas sledovat alespoň ve fanzóně na Letné. Už v úterý v dopoledních hodinách se centrum hlavního města jen hemžilo dresy West Hamu.

„Je neuvěřitelné, kolik fanoušků sem jede i bez lístků. West Ham má skvělou historii, ale můžeme ji udělat ještě lepší. Pro sebe i pro fanoušky,“ vyhlásil bojovně Souček.

„Čeká nás velký zápas. Chceme být připravení jak individuálně, tak i týmově. Sezona byla nahoru dolů, ale zítra to můžeme změnit na neuvěřitelnou sezonu, pokud zvedneme pohár. Chceme toho dosáhnout,“ zakončil.

West Ham se s Fiorentinou utká už ve středu od 21 hodin. Ať zápas dopadne jakkoliv, je předem jasné, že z vítězství se bude radovat i minimálně jeden český fotbalista. Zatímco čeští kladiváři by v sestavě chybět neměli, nad startem Baráka z Fiorentiny však visí otazník kvůli zdravotním trablům a horečkám.