Když je řeč o pochvalách, někdejší kapitán Liverpoolu ostatně složil poklonu také Tomáši Součkovi, dalšímu Čechovi v barvách WHU: „Považuju ho za nejdůležitějšího hráče týmu.“

Ale zpět od poklon k Coufalovu výroku. West Ham rozhodně nehodlá vzdát (a pokazit) boj o evropské poháry. Malá potíž je v tom, že v posledních týdnech zle škobrtá, což se potvrdilo i o víkendu, kdy jen remizoval 1:1 v Brightonu. Mimochodem šlo o pátou plichtu těchto dvou soků v řadě.

„I tenhle jeden bod může být velmi důležitý,“ líčil po duelu kouč David Moyes.

Jenže jsou to spíše chlácholivá slova. Kladivářům došel dech. Vyhráli jediný z posledních pěti střetnutí, spadli na sedmé místo. To sice zajišťuje postup do kvalifikace Konferenční ligy, jenže koho by to po nedávné euforii uspokojilo?

Vždyť i Said Benrahma, střelec gólu v Brightonu, říkal: „Pokud chceme do Evropy, musíme poslední dvě kola vyhrát.“

A to prý v Londýně chtějí. „Je to cíl pro celý klub, hráče i fanoušky,“ řekl Alžířan, jenž se prosadil poprvé v dresu West Hamu (přišel v říjnu). Od té doby zasáhl už do 28 zápasů, proměnil však pouze jednu střelu ze 34 pokusů.

Chelsea se posunula na třetí místo

Ostatně ve vápně soupeřů se tolik nedaří ani Součkovi. Nezáří. Naposledy skóroval v březnu při remíze s Arsenalem, od té doby nic. „Moc rád vzpomínám na to, jak jsem loni dal gól Chelsea,“ vyznal se před časem.

A právě na Chelsea rozhodla o tom, že West Ham ztratil šanci na Ligu mistrů - včera ve šlágru Premier League porazila Leicester.

Pátý a šestý celek konečné tabulky si však zajistí přímý postup do skupiny Evropské ligy a to by mohla být velmi slušná náhražka.

Vždyť v minulé sezoně se Kladiváři v Premier League jenom tak tak zachránili. Hlavním konkurentem je v tuto chvíli Tottenham, který má stejně bodů. Zezadu doráží Everton. V posledních kolech se West Ham utká s West Bromwich Albion (dnes večer) a Southamptonem, týmy ze spodku tabulky.

West Ham tak ještě čeká do konce ročníku rozhodně zajímavý příběh, který se vyplatí sledovat. Ať to dopadne jakkoliv, platí, že Souček s Coufalem bavili nejen české fanoušky a získali si věhlas.