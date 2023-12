Tahle písnička se fanouškovi českého fotbalu a také příznivci West Hamu United asi nikdy neomrzí. Tomáš Souček velkým dílem přispěl k vítězství londýnského klubu. Opět, už poněkolikáté. Reprezentační kapitán tak stylově završil půlrok, který pro něj byl jedním z nejúspěšnějších v kariéře.

Tomáš Souček slaví gól do sítě Arsenalu. | Foto: Profimedia

Kde by byl West Ham bez Tomáše Součka? To je otázka, kterou si teď možná kladou mnozí fanoušci londýnského celku. A čistě matematicky je na ni i poměrně jednoduchá odpověď. V tabulce Premier League by měl minimálně o pět bodů méně a pohyboval by se někde okolo desátého místa.

Jenže situace je daleko růžovější. West Ham po čtvrtečním vítězství na Arsenalu poskočil na šestou příčku a špičku anglické fotbalové elity má na dostřel. Díky, Tome, mohou bez okolků říci všichni od fanoušků až po vedení „Kladivářů“.

A taky manažer David Moyes. Souček, který otevřel skóre zápasu proti průběžně druhému týmu Premier League a nasměroval tak svůj tým k překvapivému triumfu, totiž trenérovi Londýňanů pomohl prolomit letité prokletí.

Psal se 9. srpen roku 2015, když West Ham naposledy vyhrál na stadionu Arsenalu. Tehdy stál na jeho lavičce Slaven Bilič, na druhé straně legendární Arséne Wenger. Bránu domácích pak střežil Petr Čech a na jejich soupisce byste našli i současného manažera Arsenalu Mikela Artetu. Více než osm let trvalo, než se West Hamu povedlo úspěch zopakovat. Moyesovi se tak poprvé podařilo přivézt tři ligové body ze svatostánku Arsenalu.

Manažerovi „Gunners“ tak znovu po letech připomněl, kdo že jej učil fotbalu. Právě on totiž Artetu vedl během svého angažmá v Evertonu. A ve West Hamu už se začíná hlasitě mluvit o prodloužení smlouvy, která šedesátiletému trenérovi po sezoně končí.

Překonal Lamparda, tlačí na Baroše

Zpět ale k Součkovi. Záložník proti Arsenalu oslavil už svůj pětadvacátý ligový gól v dresu West Hamu, byť se několik minut u videa řešilo, zda předtím míč už nepřešel hranici hřiště. Dávno už překonal Tomáše Rosického, na dohled má Milana Baroše, který v anglické nejvyšší soutěži nasázel gólů osmadvacet.

Navíc překonal jednu z fotbalových legend. Nyní má o jednu trefu víc než Frank Lampard, který pět let své kariéry strávil právě ve West Hamu.

Mimo klubovou scénu uspěl i na té reprezentační. S kapitánskou páskou na rukávu (kterou si nasadil dokonce už i ve West Hamu) a důležitými góly dovedl strastiplnou cestu svěřenců teď už bývalého trenéra Jaroslava Šilhavého k postupu na evropský šampionát v Německu.

Nejdůležitější byl postup na Euro, říká Souček. Těší ho páska i výjimečná série

„Cítím, že se podzim povedl. Jsem spokojený jak sportovně, tak individuálně. Nejdůležitější pro mě byl asi postup na Euro. Co se týče West Hamu, tak jsem byl hráč, který toho odehrál prakticky nejvíc. Postoupili jsme ze skupiny Evropské ligy z prvního místa, zároveň bojujeme o poháry v Premier League. Beru to jako pozitivní půlrok. Jen doufám, že to bude pokračovat i na jaře,“ hodnotil Souček pro Klub sportovních novinářů.

Ten pořádá anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu roku, jejíž podzimní část rodák z Havlíčkova Brodu vede s náskokem více než tří set bodů před klubovým parťákem Vladimírem Coufalem.