Když se schylovalo k přestupu Tomáše Součka do Londýna, někteří si ťukali na čelo. Českým bidlem v Anglii opovrhovali. Souček si ale v Premier League dokázal vydobýt svoje místo. Skromný a poctivý dříč si rychle získal srdce fanoušků West Hamu, a to nejen výkony na hřišti. Propracoval se v lídra týmu, už teď je z něj klubová legenda.

Tomáš Souček a jeho oslava gólu | Foto: Profimedia

Kdo ví, co by teď s West Hamem bylo nebýt příchodu Tomáše Součka před třemi lety. Nejspíš by Hammers nezískali trofej za triumf v Konferenční lize, možná by ani neodvrátili sestup…

Český reprezentační kapitán v utkání s Nottinghamem znovu prokázal svoji výjimečnost. Souček si v závěru naskočil na roh a rozhodl o důležité výhře 3:2. „Je to opravdu velké vítězství,“ oddechl si. „Ukázali jsme velkého ducha.“

Vítězná trefa Tomáše Součka proti Nottinghamu:

Kladiváři vděčí Součkovi za ukončení mizerné série, když uspěli po sérii čtyř ligových zápasů bez výhry jen s jedním bodem. Český tahoun je znovu oslavován.

„Bylo to pro nás opravdu těžké období od posledních reprezentačních zápasů, ale vyhráli jsme teď v lize i v týdnu proti Olympiakosu. Zakončili jsme to období opravdu dobře,“ pochvaloval si trenér West Hamu Moyes. Ten díky Součkově vítězné trefě mohl oslavit jubilejní stou výhru v roli šéfa londýnského týmu.

I Souček zažil malé jubileum. O víkendu zapsal třicátý ligový gól v dresu Kladivářů. „Byl jsem nadšený. Tři body byly velmi důležité, a když jsem vstřelil gól, měl jsem radost,“ popisoval.

Radostná otočka

Souček vystřihl tradiční gólovou oslavu, kdy se točí dokola. Fanoušky tím rozesmál. „Nikdy se nepřestávej točit, legendo,“ vzkázal jeden z příznivců Hammers.

Následně pobavil i videem s vášnivou reakcí při sledování své vítězné trefy. Jeho spontánnost boří internet. „Ta reakce mluví za vše,“ stojí v komentářích fanoušků pod videem na sociální síti X. „Toho chlápíka naprosto miluju,“ napsal další. „Nejde ho nenávidět.“

Pravda, Souček občas mívá i horší dny. Když se trápil, přetřásal se jeho odchod z Londýna. Dokázal se ale vrátit na top úroveň. „Fotbalové schopnosti jsou diskutabilní, ale je těžké ho nemilovat,“ vystihl jej jeden z nadšenců klubu.

Na Součka teď budou spoléhat čeští fanoušci. Ti budou doufat, že reprezentační kapitán dotlačí národní tým v posledních kvalifikačních zápasech s Polskskem a Moldavskem k postupu na Euro.