Znovu to dokázal. Tomáš Souček podruhé v řadě zařídil fotbalistům West Hamu vítězství. Český záložník rozhodl ligový zápas v Burnley gólem na 2:1 v 91. minutě. Celé utkání odehrál za Hammers i Vladimír Coufal, který byl před týdnem kvůli návštěvě nočního klubu vyhozen z reprezenace.

Radost Tomáše Součka z vítězného gólu | Foto: ČTK/Peter Byrne/PA via AP

Souček si drží parádní střeleckou formu. V minulém utkání vstřelil vítěznou branku Nottinghamu. Pak se prosadil v národním dresu proti Polsku i Moldavsku a pomohl k postupu na Euro. Dnes se trefil znovu. Jeho volej v nastavení přinesl West Hamu tři body za výhru 2:1.

Kladiváři otočili bitvu v posledních pěti minutách.

„Jsem velmi šťastný. Před reprezentační přestávkou jsem dal vítězný a pak jsem dal i dva velmi důležité góly za Českou republiku. Jsem moc rád, že jsme se kvalifikovali na mistrovství Evropy, protože to nebylo jednoduché a byl na nás vyvíjen tlak,“ přiznal Souček.

„A pak jsem se vrátil zpátky do klubu a mám další gól a zase vítězný. Je to perfektní. Budu dál tvrdě pracovat, abych byl připravený na další zápas.“

Letos dal už šest gólů

Souček je rád, že Hammers po reprezentační pauze navázali na ligové vítězství nad Nottinghamem. „Je to vždycky těžké, protože každý je někde jinde po světě. Měli jsme jedno dvě sezení, abychom se připravili na Burnley, protože je to velmi těžké pro manažera, pro nás i pro všechny. Ale potřebovali jsme tento zápas vyhrát,“ ulevilo se českému kapitánovi. Mexičan Eddy Álvarez dokonce přistál na Heathrow teprve ve čtvrtek v pět hodin odpoledne.

Hrdina utkání Tomáš Souček:

Zdroj: Youtube

„Teď jsme v tabulce výš a máme před sebou dlouhou dobu do další reprezentační přestávky. Čeká nás spousta zápasů, které musíme zvládnout. Jsme zase všichni pohromadě. Jsem moc rád, že jsme vyhráli i kvůli našim fanouškům, protože jsme nehráli dost dobře a oni s námi zůstali, a pak jsme před nimi dali góly, což bylo skvělé. Vrátili jsme jim to poté, co nás celý zápas podporovali,“ usmál se Souček, který patří k nepostradatelným mužům londýnské party.

Důležitost Součka vyzvyhl kouč David Moyes.

„V letošní sezoně už dal šest gólů, takže když se dostane do šance, naloží s ní jako někdo, kdo je v sebevědomém módu - a dá gól. Daří se mu skvěle, má formu. Ve své první sezoně nám dal asi deset gólů, a kdyby se mu to podařilo vyrovnat, bylo by to báječné,“ pousmál se zkušený manager.

Šedesátiletý Skot působí v Premier League už dvacátou sezonu a dokáže poznat kvalitného hráče. Mimochodem, Moyes má odkoučováno už 672 ligových zápasů, víc jich zvládli jen Alex Ferguson a Arsène Wenger. Obě legendy už ale jsou v trenérském důchodu.