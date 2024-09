Svěřenci kouče Larse Friise již vyhlíží svůj comeback v základní části Ligy mistrů, kde se představí po dlouhatánských devatenácti letech. Zasvěcení fanoušci jistě rádi vzpomenou na éru, v níž se „železné“ mužstvo objevovalo mezi evropskou smetánkou častěji. Sem patří i devadesátá léta, kdy Sparta zaskočila španělskou Barcu. Začtěte se s Deníkem do seriálu – Památné zápasy českých klubů v pohárové Evropě, které vešly do dějin.

Kalendář ukazoval 1. dubna 1992. Sparta ten den na Letné hostila v rámci Poháru mistrů evropských zemí proslulou Barcelonu, kterou z lavičky vedl nizozemský mág a zároveň klubová legenda Johan Cruyff. Pražanům se v bouřlivých kulisách povedl takřka husarský kousek, jelikož katalánský velkoklub nakonec přetlačili po hubeném výsledku 1:0. A nezdolali ledajakého soupeře. Ten totiž záhy opanoval předchůdce dnešní Ligy mistrů. Žádný apríl, ale jeden z nejpamátnějších mačů sparťanské historie.

Seriál Deníku: Památné zápasy českých klubů v pohárové Evropě, které vešly do dějin

close info Zdroj: ČTK/AP Photo/Petr David Josek zoom_in Sparta vyřadila Malmö a po 19 letech postoupila do Ligy mistrů.

1. Sparta šokovala fotbalového obra. Na apríla se musel sklonit i sám Cruyff

Musíme navíc vzít v potaz, že proti pražskému „S“ tehdy stála taková jména jako gólman Zubizarreta, Koeman, Guardiola nebo Laudrup. A to ještě kvůli kartám scházel bulharský kanonýr Christo Stoičkov. Cruyffova hvězdná družina narazila na velmi mladý kádr, v němž tvrdili muziku Kouba, Chovanec, Mistr a vepředu například Siegl.

Jeden z dalších plejerů Michal Horňák pak po letech vzpomínal na veledůležitý zápasový faktor – divácké obecenstvo. „Vybavuji si tu fantastickou atmosféru. Když jsme před zápasem přijížděli na stadion, chodily obrovské davy lidí. Hodinu a půl před výkopem už bylo zaplněno třičtvrtě hlediště. Fanoušci tím zápasem obrovsky žili,“ prozradil klubovému webu.

Zbývalo pouze nastavit nohu

Sparta bojovala o přežití a udržení šancí na postup do samotného finále PMEZ (předchůdci Ligy mistrů), Barcelona naopak před vzájemným měřením sil disponovala bodovým polštářem. Na prahu 90. let se totiž i v pozdějších fázích hrálo skupinovým systémem, přičemž do boje o pohár vedla cesta jen přes první příčku v každé z nich.

„Bylo by moc dobré, kdybychom o postupu do finále PMEZ rozhodli už v Praze (…) Bylo by hříchem, kdyby nám unikla životní šance, vždyť Barca je dnes jediným (tehdy spolu s CZ Bělehrad – pozn. red.) týmem v Evropě, který může vyhrát PMEZ i domácí ligu,“ zaznamenal předzápasové výroky kouče Johanna Cruyffa Československý sport.

Samotný zápas před naplněnou Letnou přinesl vyrovnanou partii. Šance si tvořily oba celky. Katalánci si připravili vícero samostatných úprků, nicméně sparťanský strážce tří tyčí Petr Kouba měl zrovna svůj den. Pražané přispěchali s odpovědí především po změně stran a několikrát se jim povedlo orazítkovat konstrukci Zubizarretovy branky. Zadní řady španělského celku testoval zejména Lumír Mistr.

Sparťanský dirigent však nebyl jediný, kdo bavil přítomné diváky. Úsměvnou situaci „zařídil“ sudí Karlsson, jenž při dlouhém sprintu ztratil žlutou kartu. Zpět ale k fotbalovému dění. Osudný moment se udál v 65. minutě, kdy po přímém kopu sparťanů z kopačky Petra Vrabce zvonilo břevno. Míč se záhy odrazil volnému Pavlovi Černému a ten jej nasměroval na Horsta Siegla. Útočník se z hranice malého vápna nemýlil, když vyslal přesný halfvolej - 1:0 pro domácí.

„Čekal jsem, že přihrávka půjde k bližší tyči, takže zbývalo pouze nastavit nohu a potom se už jen radovat. Po gólu jsme se rozehráli a mohli dát i další. Pro diváky to musel být dobrý zápas,“ řekl po výhře Lidovým novinám jediný střelec utkání. Jistěže. Vždyť se jednalo o jediné skupinové klání, v němž Španělé nezískali ani bod.

1.4. 1992 Sparta - Barcelona 1:0 (skupinová fáze PMEZ) Branky: 65. Siegl. Rozhodčí: Bo Karlsson (Švédsko). Bez karet. Diváci: 27 374 Sparta: Kouba - Horňák, Chovanec, Novotný, Vrabec (78. Matta) - Mistr, Něměček, Frýdek - Černý, Siegl (90. Joksimovič), Vonášek. Trenér: D. Uhrin nejstarší. Barcelona: Zubizarreta - Muňoz, Koeman, Serna, Witschge - Guardiola (75. Goicoechea) - Eusebio, Bakero, Laudrup Beguiristain - Salinas (75. Nadal). Trénér: J. Cruyff. Zubizarreta - Muňoz, Koeman, Serna, Witschge - Guardiola (75. Goicoechea) - Eusebio, Bakero, Laudrup Beguiristain - Salinas (75. Nadal). Trénér: J. Cruyff.

O čtrnáct dní později už ale euforie opadla. Sparta totiž nezvládla poslední závěrečné měření sil s Dynamem Kyjev a jelikož Barca napravila letenský nezdar proti Benfice, postoupila právě ona. Katalánci se posléze dokonce radovali z celkového triumfu. Šlo o jejich premiérové prvenství v PMEZ, které Cruyffova družina prožila v opravdovém fotbalovém chrámu – anglickém Wembley.

Doma v ulicích slavil až jeden milion lidí. Hodnotu úspěchu dokládá i oficiální web klubu, jenž někdejší kádr označuje přívlastkem „tým snů“. Sportovní rok 1992 znamenal pro španělskou metropoli celkově sukces. V onom období se totiž v Barceloně konaly letní olympijské hry.