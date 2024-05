Kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí se při pozápasových oslavách mistrovského titulu přimotal do citlivé situace. Jednomu z fanoušků podepsal dres s extremistickou symbolikou. Jenže s „neonacistickým“ číslem 88 se teď na mistrovství světa v Praze představí i David Pastrňák.

Ladislav Krejčí při pozápasových oslavách titulu v Mladé Boleslavi. | Foto: Miloš Moc

Nebylo by to v Česku, aby oslavy mistrovského titulu v nejvyšší fotbalové lize nepoznamenaly skandály a problémy. O jeden se o víkendu postarala Mladá Boleslav, která společně s policií zamezila sparťanským fanouškům ve vstupu na hrací plochu svého stadionku. A to i za cenu použití prostředků, které připomínaly spíš zásah na nepovolené demonstraci extremistů.

Obžaloba po ostudě: Policie zničila euforii Sparty, vinen je i český fotbal

O další „kauzu“ se – údajně nevědomky – zasloužil kapitán mistrovského týmu Ladislav Krejčí. Na sociálních sítích se začala šířit fotka, jak se sparťanský tahoun podepisuje fanouškovi na rudý dres. V čem je problém? Na dresu bylo číslo 88 a místo jmenovky nápis „Jude Slavie“.

Není třeba pochybovat o tom, že majitel takto upraveného dresu dobře ví, jaké konotace vzbuzuje spojení neblaze známého pokřiku části sparťanských ultras (od kterého se letenský klub opakovaně distancoval) s číslem 88, oblíbeným mezi neonacisty (symbolizuje dvě osmá písmena písmena v abecedě, tedy „HH“ jako „Heil Hitler“).

Uvědomil si to ale v tu chvíli i fotbalista Krejčí? Ten se k věci vyjádřil prostřednictvím sparťanského mluvčího Ondřeje Kasíka na síti X. Upozornil na to, že hráči Letenských se snaží celý rok po zápasech trávit čas s fanoušky. Věnují jim svůj čas, podepisují se.

„Jsou to desítky, stovky lidí každý týden, celej rok v kuse. A vy chcete všem vyjít vstříc, aby se dostalo pokud možno na všechny. Nemusíme to dělat, ale chceme, a nikdy by mě nenapadlo, že by to tohle mohl někdo využít proti nám,“ vzkázal Krejčí.

Zároveň uznal, že je zodpovědný za to, co podepisuje. „Tyhle věci si musím hlídat a distancuju se od jakýchkoli rasistických názorů,“ dodal reprezentant, který by měl být součástí českého týmu na letošním Euru.

V zámoří je 88 populární, v Itálii zakázané

Potíž je v tom, že čísel propojených v neonacistickou symbolikou je víc. Například 18 (iniciály Adolfa Hitlera), 28 (Blood & Honour), 1919 (SS), 14 (odkaz na známou větu amerického extremisty Davida Edena Lanea o ochraně bílé rasy, která má v originále čtrnáct slov). Hitlerovy narozeniny mají hned několik kódů. A lze každého s osmnáctkou na dresu považovat za člověka obdivujícího nacistický režim?

Pelta a cinklé jaro, nová éra pod Priskem. Zavzpomínejte na sparťanské tituly

Někde vede hledání nepřípustné symboliky k přepjatým závěrům. Příkladem může být předloňské vyjádření televizního moderátora Jakuba Železného, který kritizoval fotbalového útočníka Adama Vlkanovu za číslo 88 na dresu. „Fans jednoho českého týmu to číslo pár let zpět vyřvávali s gustem a gestem, co mrazí,“ napsal Železný na síti X.

Jenže Vlkanova si po příchodu do Plzně nemohl zvolit svou oblíbenou osmičku, protože ta je tam vyřazena z úcty k Davidu Limberskému. A tak si ji prostě zdvojil. Ostatně různých „osmaosmdesátek“ najdeme mezi slavnými sportovci docela hodně.

Jako první se nabízí nejlepší český hokejista David Pastrňák, který s číslem 88 nastoupí i na mistrovství světa v Praze. V tom mu ustoupil Martin Nečas, jenž dvě osmičky nosí na dresu v Carolině. V reprezentaci si právě kvůli hvězdě z Bostonu číslo změnil na 98.

Sparta slaví titul. Párty na Letné s fanoušky, pak Kozička. Křepčil i Křetínský

Číslovku 88 nosil na dresu legendární hokejista Eric Lindros (chtěl jím uctít svého mentora a rozhodčího Johna McCauleyho), užívá ji také skvělý útočník Patrick Kane (narodil se v roce 1988). V určitých fázích kariéry měli na dresu 88 rovněž Jose Sakic, Owen Nolan, Brent Burns a mnozí další.

Na začátku kariéry (ještě v Parmě) si vzal osmaosmdesátku slavný italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon, po stížnostech ze strany židovské komunity s tím ale brzy přestal. A dnes už je v italském fotbale toto číslo vůbec zakázané. Právě kvůli neonacistickým konotacím a v rámci boje proti rozšířenému pravicovému extremismu na stadionech.