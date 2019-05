Sparta po odvolání trenéra Ščasného hledala náhradu a jak potvrdil Tomáš Rosický, vybírání probíhalo velmi pečlivě. Právě současný sportovní ředitel ACS byl ten, kdo na Václava Jílka ukázal. „Délkou kontraktu dáváme jasně najevo, že trenérovi důvěřujeme,“ jednoznačně řekl Rosický.

Václav Jílek sparťanské prostředí dobře zná. V letech 2011-2015 v klubu působil jako asistent trenéra, než začal získávat zkušenosti jako hlavní trenér v Sigmě. „Když přišla nabídka, musel jsem ji samozřejmě zvážit ze všech stran. Jsou to sice fráze, ale takové kluby jako Sparta se odmítají velmi těžko. Máme nějakou představu toho, jak by měl tým a hra vypadat a musíme zapracovat hlavně na tom, aby si každý nedělal, co chce,“ prohlásil nový kouč letenských.

Jílek si s sebou do nové funkce bere asistenta z Olomouce Jiřího Saňáka a o dalším realizačním týmu se teprve bude hovořit. A co říká nový trenér na posily, jež byly po sezóně ohlášeny? „Ještě před příchodem jsem se s Tomášem Rosickým bavil o tom, které posty potřebuje Sparta posílit. Shodly jsme se na hrotovém útočníkovi, pravém bekovi a středním záložníkovi. Dvě pozice se zaplnily a podle mě nad míru kvalitně. Kozák je typově přesně hráč, kterého jsem si představoval. Vindheima jsem neznal, ale když jsem viděl fragmenty z jeho hry, tak je to také posila přesně pro náš tým.“

Když přišel dotaz na Tomáše Rosického, jestli připadaly v úvahu jiné varianty, například Pavel Vrba, odpověděl sportovní ředitel Sparty: „Všichni víte, že Pavlu Vrbovi volal Dan Křetínský na tiskové konferenci po zápase s Libercem,“ čímž rozesmál všechny přítomné novináře i fanoušky. „Ne, teď vážně, chtěl jsem to jen zlehčit. Pavel Vrba je fantastický trenér, za jeho úspěchy si ho obrovsky vážím, ale volba jednoduše padla na Václava Jílka,“ dodal už vážně.