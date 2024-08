Clément Turpin bude rozhodovat zápas Sparty o postuo do Ligy mistrů.

Úterní rozhodující zápas o postup do Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Malmö bude pískat francouzský sudí Clément Turpin. Jde o známou postavu, která baví fanoušky. Ale také je mužem několika kontroverzí. Turci na něj mají po letošním Euru pořádnou pifku.

Clément Turpin je jedním z nejuznávanějších evropských rozhodčích. Dva roky zpátky rozhodoval finále Ligy mistrů, o rok dříve i zápas o trofej v Evropské lize. „Nikdy bych si nepomyslel, že jednou budu rozhodovat finále evropského poháru,“ nechal se slyšet Turpin.

V úterý večer na Letné bude bdít nad odvetou play-off Ligy mistrů, ve které bude Sparta hájit dvougólový náskok proti Malmö. Půjde o nejdůležitější bitvu českého mistra za posledních 19 let.

Zkušený dvaačtyřicetiletý sudí je mužem několika tváří. A to doslova. Určitě dumáte nad tím, že je vám jeho obličej povědomý, přestože jméno vám nic neříká. Nenechte se dlouho napínat. Turpin je totiž podobný jednomu slavnému fotbalistovi. Francouzský sudí jako by z oka vypadl belgické hvězdě Arsenalu Leandru Trossardovi, klidně by mohli být dvojčata.

Turpin nezapře podobu s Trossardem:

| Video: Youtube

Když se Turpin loni objevil jako sudí v semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnihcov a Realem Madrid, fanoušci „Kanonýrů“ vtipkovali, že alespoň někdo z Arsenalu se dostal do semifinále. Klub z Londýna totiž vypadl ve čtvrtfinále právě s Bayernem.

Přede dvěma lety zase obletěl svět bizarní záběr ze zápasu Evropské ligy mezi Borussií Dortmund a Celtikem Rangers, jak Turpin uděluje žlutou kartu prázdně lahvi ležící u postranní čáry. Fanoušci na sítích se náramně bavili. Šlo však jen o zkreslený úhel kamery. Ve skutečnosti rozhodčí ukázal kartu brankáři Rangers Allanu McGregorovi.

close info Zdroj: ČTK/PHOTO SPORTPIX/David Catry zoom_in Leandro Trossard se podobá rozhodčímu Clémentu Turpinovi

Turpin pochopitelně nemohl chybět na letošním Euru, kde patřil k nejzkušenějším mužům s píšťalkou. Rozhodoval zápasy domácího Německa či Anglie. Šampionát ale byl plný přehmatů a zářezů od rozhodčích - a do kontroverze se dostal i známý Francouz.

Podle Turků může za vyřazení

Turci mu nemůžou přijít na jméno po prohraném čtvrtfinále s Nizozemskem (1:2). „Turpin nám svými rozhodnutími sebral semifinálovou vstupenku,“ hlásal turecký portál haberler.com. Tamní média se nebrala servítky a Turpin byl pod ostrou palbou.

Podle Turků se dopustil hned několika chybných rozhodnutí. „Ignoroval tři červené karty pro Nizozemce, a také pro nás neodpískal penaltu. Před druhým gólem Nizozemska přimhouřil oči nad jasným faulem,“ zněla tvrdá kritika.

V úterý večer bude mít Turpin v rukou osud fotbalistů Sparty, které dělí poslední krok od návratu do Ligy mistrů po 19 letech. Ve hře je hodně. S postupem by do klubové kasy přistálo 18,62 milionu eur (zhruba 466 milionů korun). Snad Letenští nebudou sudímu spílat jako Turci.