Oslavy mistrovského titulu ještě ani zdaleka neutichly a v kancelářích na Letné už se čile obchoduje. Při přestupových vyjednáváních se skloňují hlavně dvě jména. O útočníka Tomáše Čvančaru se zajímá bundesligový Mönchengladbach. Do Sparty by pak mohl zamířit americký obránce Bryan Reynolds.

Foto: Deník/Miloš Moc

Sparťanský útočník Tomáš Čvančara nasázel při cestě za titulem patnáct gólů, což nemohlo uniknout pozornosti zahraničních klubů. Kolem dvaadvacetiletého střelce krouží zájemci z Itálie a Německa.

Čvančara je na radaru bundesligového Mönchengladbachu, který je vážným uchazečem o jeho služby. Podle německého serveru Gladbach Live se zástupci Borussie u českého mistra na vytáhlého hroťáka horlivě poptávali.

Čvančara má podle Transfermarktu hodnotu 2 miliony eur, Letenští by však mohli na přestupu vydělal mnohem více.

„Deset milionů eur je klidně reálných. Částka v přepočtu kolem 200 milionů korun může Spartu přimět takovou nabídku akceptovat,“ tvrdí zdroj webu inFotbal.cz. Čvančara by měl mít ve smlouvě výstupní klauzuli, ale to se podle informací portálu nezakládá na pravdě.

Přivede Křetínský amerického reprezentanta?

Ve Spartě se rýsuje ještě jeden zajímavější transfer. Letenský klub by mohl získat na hostování amerického reprezentanta Bryana Reynoldse. Klíčovou roli by v jeho příchodu měl sehrát přímo šéf klubu Daniel Křetínský.

Web The Athletic přišel s informací, že o Reynoldse usiluje londýnský West Ham, který spoluvlastní právě český miliardář a majitel Sparty. Pokud by Hammers jednadvacetiletého krajního obránce získali na přestup z římského AS, poslali by mladíka hostovat na Letnou. Pražané by tím vyřešili bolavý pravý kraj obrany.

Reynolds v letošní sezoně hostoval v blegickém Westerlo, kde během 27 zápasů vstřelil 1 gól a na 5 jich přihrál. West Ham ale není jediným zájemcem, Američan je v hledáčku i klubů z Nizozemí a Belgie.