Chvála na Letné. Sparta nadchla díky fanouškům, ozvali se i hráči Liverpoolu

Byla to hodně tvrdá lekce, ale přinejmenším v hledišti Sparta obstála. Pětigólový výprask od Liverpoolu vyprodanou Letnou samozřejmě nepotěšil, ale ani netraumatizoval. Diváci na tribunách fandili až do konce a postarali se o to, že zápas s mimořádným soupeřem měl skutečně sváteční atmosféru. A všimli si toho i v Anglii.

