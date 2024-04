Fotbalová Sparta je zase o něco blíž vybudování nového stadionu. Supermoderní stánek s kapacitou přes 30 tisíc lidí by měl vyrůst na Strahově. Letenský klub má pro výstavbu zelenou. Sparta totiž jako jediná projevila zájem o strahovský areál.

Fotbalová asociace České republiky vyhlásila veřejnou soutěž o nejvýhodnější návrh využití Strahova, kde už roky chátrá stadion Evžena Rošického. Cílem bylo získat návrh řešení, které zachová sportovní využití areálu a zároveň do budoucna zajistí pravidelný finanční příjem pro FAČR.

Ze soutěže vzešla jedna nabídka od Letenských, kteří už mají na Strahově tréninkové centrum. „Nabídka od AC Sparta Praha splňuje veškeré podmínky a náležitost i, které byly vypsány a požadovány. S podrobnostmi této nabídky bude na svém nejbližším řádném zasedání seznámen Výkonný výbor FAČR, který rozhodne o dalším postupu,“ oznámil předseda FAČR Petr Fousek na webu asocicace.

„Součástí usnesení bylo i jednání s AC Sparta Praha, které průběžně probíhalo. Forma veřejné soutěže byla zvolena proto, že se jedná o významný majetek FAČR a asociace chtěla stanovit přesné, transparentní a hospodárné mantinely, v nichž se soutěž pohybuje po právní i ekonomické stránce,“ dodal předseda asociace Petr Fousek.

Spolupořádání mistrovství Evropy

Současný stadion na Letné je pro potřeby Sparta nevyhovující. Nový národní stadion na Strahově by měl pojmout 35 tisíc fanoušků. „Je to s ohledem na to, abychom dokázali fanouškům nabídnout dostatek míst při exponovaných utkáních (Sparty) i národního týmu. Současná kapacita našeho stadionu i stadionu našeho rivala (Slavie) v Edenu se jeví jako nedostatečná,“ řekl loni člen představenstva klubu Tomáš Křivda v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„Zároveň s kapacitou, která bude přesahovat 30 tisíc míst, se můžeme i do budoucna ucházet o spolupořádání mistrovství Evropy ve fotbale a dalších velkých sportovních akcí,“ poznamenal Křivda.

Stadion by měl stát nejpozději do roku 2035.