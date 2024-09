„V této těžké době, kdy mnozí v České republice čelí ničivým následkům povodní, vyjadřuje AC Sparta Praha podporu všem zasaženým. Klub myslí na rodiny, jednotlivce i celé komunity, které přišly o své domovy nebo majetek,“ uvedla Sparta na svém webu.

Pražský klub prostřednictvím svého nadačního fondu ACS připravuje cílenou pomoc v postižených oblastech. „Na tuto formu pomoci má fond už v tuto chvíli připraveny finanční prostředky. Klub je v kontaktu s krizovými štáby a rovněž sparťanskými fankluby v nejvíce postižených regionech.

Klub také vyzývá veřejnost k podpoře probíhajících sbírek organizací, které aktivně pomáhají. Každý příspěvek může přinést úlevu těm, kteří to nyní nejvíce potřebují,“ apelují Letenští na fanoušky.

Friis: Je to jen fotbal

Část Česka se kvůli záplavám ocitla pod vodou. S lidmi, kterým voda vzala střechu nad hlavou, soucítí i trenér Lars Friis. „Viděli jsme strašné záběry, silný déšť zničil domovy, lidé se ocitli bez elektřiny, topení. Myslíme na ně,“ řekl kouč před středečním zápasem se rakouským Salcburkem (18:45).

Povodně postihly právě i sousední Rakousko, i tam se kvůli tomu o víkendu fotbal nehrál. „Hrajeme fotbal a je to pro nás důležité, když se ale stane něco takového, je to jen fotbal. Proto bylo víkendové kolo přeloženo, protože je to jen fotbal. Jsem rád, že jsem součástí klubu, který chce pomoct postiženým rodinám bez domova,“ dodal dánský kouč.

Už dříve přispěla na pomoc postiženým povodněmi Slavia. Prostřednictvím svého Nadačního fondu poslala na účet Českého červeného kříže milion korun.