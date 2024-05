1994/1995: Trenérské rošády

Kolik trenérů se stihne během jednoho – mistrovského – ročníku u týmu vystřídat? V Machově Spartě docela dost. Po dvou kolech (a dvou výhrách) se musel poroučet bývalý legendární fotbalista Karol Dobiaš. Doplatil na nezdar v kvalifikaci Ligy mistrů s Göteborgem, poněkud bohémskou životosprávu některých hráčů a údajně i na donášení.

„Jeden dobrák, nebudu jmenovat, donesl tehdejšímu majiteli Machovi, že to se mnou dál nejde, a on mě vyhodil,“ líčil po letech Dobiaš, který se nebál chodit na trénincích do svých svěřenců ostrými skluzy. Po něm chvíli vedl lavičku Vladimír Borovička, pak přišel Němec Jürgen Sundermann a toho vystřídal Jozef Jarabinský.