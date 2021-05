„Chcípni! Přeju smrt tobě i tvé rodině, ty děvko slávistická! Je mi z tebe na blití,“ přečetl si Plavšič na Instragramu. „Ulhánku, nediv se, když na tebe při derby spadne sedačka,“ přilétlo na Twitter.

Ušetřen nezůstává ani sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Fanoušci vlastního klubu mu zazlívají, že nechal prťavého šikulu odejít zadarmo. Sparta s Plavšičem začala podle zákulisních zpráv řešit nový kontrakt až poté, co se objevily silné náznaky, že jedná se Slavií.

„Rosický demisi,“ vyzývá jeden z příznivců Letenských. Další připomíná i starší podobné kauzy: „To jak Rosický nechává dlouhodobě jednání o nových smlouvách až na poslední půl rok, je naprosto šílený! Vždyť jen letos jsme takhle lehce mohli ztratit Nitu… Loni se s Kangou začalo jednat prakticky na konci sezony… Frýdek šel taky free. Takhle to přece nejde dělat…"

Příběh prostě jede dál. Kdo za eskalaci může?

Samozřejmě především vztah mezi největšími kluby. Vždyť si připomeňme, co se dělo kolem kouče Františka Straky, který se vždy (sám) označoval za hrdého sparťana. Jenže v roce 2011 přijal nabídku od Slavie a útoky se snažil odrážet slovy: „Trénování je moje práce. Beru to jako profesionál.“

„Zradils Spartu“

Bylo mu to málo platné. Jeho dům dokonce chuligáni z Letné posprejovali nápisem: „Zradils Spartu, některé věci se neodpouštějí.“ Straku však nesnášeli i slávisté, měl to složité, proto později přiznal, že přijetím nabídky udělal chybu.

Zadruhé je tu chování samotného Plavšiče. Ten totiž před pár dny mlžil, že by jednal s rivalem svého zaměstnavatele odmítal. „Se Slavií jsem smlouvu nepodepsal ani jsem s nimi nejednal o žádné nabídce,“ uvedl. V té době měl přitom už jasno, že odejde.

Na druhou stranu je to ve fotbale normální. Při přestupech se mlží, jednání se skrývá. Každý chce urvat co nejvíc, co nejlepší podmínky.

Jede v tom - samozřejmě - i jeho agent Igor Gluščevič, mimochodem bývalý výborný útočník, který část kariéry strávil ve Spartě. Tehdy se mu příliš nedařilo a nyní také letenský klub zrovna nepotěšil…

Na vině je však i Sparta. Hráči nabídla kontrakt pozdě, přitom kouč Pavel Vrba už na začátku dubna pronesl: „Věřím, že Sparta udělá všechno proto, aby s ním prodloužila.“ Podle všeho o tom však mělo vedení reprezentované Rosickým jiné mínění.