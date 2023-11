Fotbalová Sparta hlásí další obří mínus. Za minulý ročník vykázala ztrátu ve výši 254,6 milonů korun. Může za to především nepovedená sezona v evropských pohárech, kdy se Pražanům vůbec nepodařilo prokousat se přes předkola. Od ještě větší ztráty zachránily Letenské prodeje hráčů.

Majitel Sparty Daniel Křetínský. | Foto: ČTK

Vedení klubu i přes velkou ztrátu, která je ale o více než 150 milionů nižší než v loňském roce, ubezpečuje fanoušky, že ztráta neměla negativní vliv na provoz klubu.

Jako podstatný důvod ztráty v období od 1. července 2022 do 30. června 2023 vidí Sparta především vyřazení norským Vikingem Stavanger v druhém předkole Konferenční ligy, které pro pražský klub znamenalo konec ve fotbalové Evropě už po dvou utkáních.

Na přestupech sparťané vydělali téměř 300 milionů korun. Děkovat za to mohou především zájmu o Adama Hložka a Dávida Hancka. První jmenovaný zamířil do Bayeru Leverkusen, druhý do Feyenoordu Rotterdam. Zejména půlmiliardový výdělek za Hložka Spartu zahřál u srdce.

„Tyto přestupy reprezentují důležitou oblast sportovní i ekonomické filosofie klubu. Naším úkolem je vytvořit prostředí, v němž se budou hráči konstantně zlepšovat. Následně pak může přijít nabídka, která bude mimořádně zajímavá jak pro ně samotné, tak pro klub,“ okomentoval transfery výkonný místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.

Zásadní je sponzoring

V kolonce nákupů pak najdeme mnoho jmen jako Jan Kuchta, Lukáš Sadílek, Asger Sørensen, Qazim Laci či Kaan Kairinen. Celkem Sparta na náklady spojené s hráči a realizačními týmy napříč všemi klubovými kategoriemi vydala 395,6 milionů korun.

Kromě prodeje hráčů jsou zásadní složkou příjmů i ty pocházející z reklamy a sponzoringu. Sparta si pochvaluje, že komerční příjmy na Letné rostou. Zatímco v minulých letech, nutno říci ovlivněných covidem, generovala příjmy sotva na hranici 200 milionů korun, nebo i pod ní, za poslední období to bylo přes 260 milionů.

Nahoru oproti minulé sezoně šly i příjmy ze vstupného, které se dostaly na 68,6 milionů korun z loňských necelých čtyřiceti milionů. V tomto směru Letenské těší program, díky kterému může držitel permanentky v případě své absence uvolnit své místo jinému zájemci, případně jej dát k dispozici na konkrétní utkání k volnému prodeji.

Náklady na provoz společnosti a stadionu byly ve výši 336 milionů korun.