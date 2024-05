Sparta slaví titul. Párty na Letné s fanoušky, pak Kozička. Křepčil i Křetínský

„Hoši, to bude dlouhá noc,“ halekal Lukáš Haraslín před triumfální cestou do Prahy. Fotbalisté Sparty po vítězství v Mladé Boleslavi (5:0) rozjeli divoké mistrovské oslavy. Na Letné je vítaly davy fanoušků, juchal i majitel klubu Daniel Křetínský. Pak se hráči vydali pařit do centra do vyhlášeného baru Kozička.