Fenomén „sparťanské pentle“? Faul je faulem i v poslední minutě, milí slávisté

Fotbalisté Sparty vyhráli ostře sledované derby se Slavií díky lehce kontroverzní penaltě v nastaveném čase. Nebylo to poprvé, kdy Letenští dostali v závěru utkání možnost skórovat z pokutového kopu. Jak je to ale s často opakovaným tvrzením, že zákroky v závěru vyrovnaných zápasů by měly být posuzovány benevolentněji? Nad tím se zamýšlíme v komentáři Deníku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte