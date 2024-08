Obrovská prestiž, zájem fanoušků a možnost vidět nejlepší evropské kluby v Česku. To všechno přináší účast v hlavní části Ligy mistrů, o níž se už v příštích týdnech napřímo popere Slavia i Sparta. Vedle všeho zmiňovaného ale půjde pražským klubům i o velký balík peněz. Část z nich si nesmiřitelní rivalové zajistili už postupem do play-off a další můžou přidat, pokud postoupí přes své příští soupeře – Malmö a Lille.

Slavia vykročila za postupem do posledního předkola Ligy mistrů hodně rázně už na domácím hřišti. Belgický Royale Union SG porazili sešívaní v Edenu 3:1 a v odvetě na půdě soupeře si pojistili postup vítězstvím 1:0 po gólu Václava Jurečky.

„Přehráli jsme skvělý tým, prakticky ho nepouštěli do šancí, nedostali od nich gól, jen nešťastný vlastní. Díky skvělé defenzivě, obětavosti a nasazení jsme Union dokázali ubránit a na konci vstřelit ještě vítězný gól. Dvě výhry, celkové skóre 4:1, důležité body pro koeficient,“ pochvaloval si slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

To Sparta si cestu za snem v podobě nejlepší evropské soutěže pořádně zkomplikovala. Doma, kde byla velkým favoritem, s rumunským FCSB jen remizovala 1:1, když musela dotahovat, a v Bukurešti odehrála famózní první poločas, který vyhrála o tři branky. Jenže úřadující šampion nejvyšší rumunské soutěže dokázal ještě dvakrát skórovat a připravil sparťanským fandům pořádné nervy. Nakonec ale i Letenští také můžou snít o Lize mistrů.

„Jsem opravdu šťastný, jak jsme hráli v první půli. Není to lehké na takhle obrovském stadionu s tolika diváky. Naše kvalita dnes rozhodla zápas. Ale to, co jsme měli v první půli, nám trochu scházelo ve druhé,“ hodnotil po vítězném utkání a postupu lodivod Sparty Lars Friis.

Astronomické částky

Další krok na cestě za prestiží mají pražské kluby za sebou a teď už se bude hrát o obrovský balík peněz. Už postupem do posledního předkola si Slavia a Sparta přišly na 4,29 milionu euro, tedy na více než 108 milionů korun, které dostane zklamaný a poražený tým.

A jak na tom budou šťastné celky, které si zahrají hlavní fázi Ligy mistrů? Každý z 36 klubů dostane za účast 18,62 milionu euro, tedy zhruba 469 milionů korun. Další bonusy navíc můžou přistát na účtu českých klubů za další výsledky – za výhru je ve hře dalších 2,1 milionu a za remízu 0,7 milionu euro.

Možné příjmy tím ovšem nekončí. Liga mistrů odměňuje i za celkové umístění, umístění ve skupině a pochopitelně taky za další postup soutěží.

V porovnání s Evropskou ligou, kterou si Pražané zahrají v případě neúspěchu v dalším dvojzápase, jde o skutečně astronomické částky. Za účast ve skupině nižší soutěže dostanou kluby „pouze“ 4,3 milionu.

Sparta si postupem přes předkola Ligy mistrů zatím přišla na 350 tisíc euro, Slavia, která byla nasazena až o jednu část později, pak zapsala 175 tisíc. Ve vzduchu teď už ale visí miliony, které by pro oba kluby mohly být hodně zásadní.

Sešívaní se o postup mezi evropskou smetánku poperou s francouzským Lille a první zápas na jeho půdě odehrají už v úterý 20. srpna. Letenští se utkají se švédským Malmö a úvodní duel sehrají ve Skandinávii ve středu 21. srpna. Kromě obrovské prestiže se bude na trávníku bojovat i o pořádný balík peněz.