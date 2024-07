Konferenční liga, 2. předkolo – nemistrovská část:

FK Mladá Boleslav – TransINVEST

první zápas 25. července v Mladé Boleslavi

odveta 1. srpna v Litvě

Soupeřem Středočechů, kteří se do pohárů vracejí po pěti letech, je poměrně exotický celek. Klub z vesnice Galinė poblíž litevské metropole Vilnius byl založen teprve před třemi lety přepravní společností Transekspedicija. Ze třetí ligy postoupil hned do druhé a následně i do nejvyšší soutěže. V minulé sezoně ještě jako druholigový klub vyhrál Litevský pohár a senzačně si tak zajistil místo v předkole KL. Potřeboval k tomu ale výjimku od UEFA, protože za normálních okolností by tak mladý klub do pohárů nesměl.

Boleslav hrála v Evropě naposledy v létě 2019, kdy po výsledcích 0:0 a 0:1 gólem v nastavení vypadla s rumunským FCSB ve 3. předkole EL. Pokud teď zvládne dvojzápas s litevským soupeřem, v dalším předkole se utká buď s izraelským Hapoelem Beer Ševa, nebo bulharským klubem Černo More Varna.