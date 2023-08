Fotbalisté Sparty a Slavie si na podzim zahrají Evropskou ligu. Mohou se těšit na velké kluby. V osudí číhají Liverpool, AS Řím či West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. Jména soupeřů jim určí páteční los.

Sparťanská euforie na Letné po postupu do Evropské ligy | Foto: CPA

Český fotbal bude mít v základních skupinách evropských pohárů hned tři kluby. Vedle Sparty a Slavie v Evropské lize bude ještě Plzeň v Evropské konferenční lize. „Je to skvělý výsledek českého profesionálního fotbalu,“ pronesl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Sparta je v Evropské lize! Na Letné rozstřílela Záhřeb čtyřmi góly

Sparta konečně prolomila prokletí, kdy v minulých třech předkolech evropských soutěží vypadla, a dostala se do Evropské ligy. Hlavní fázi druhé nejprestižnější pohárové soutěže si zahraje potřetí za poslední čtyři sezony a celkově pojedenácté (dříve pod názvem Poháru UEFA). Slavia si ukáže v Evropské lize poprvé od sezony 2020/21.

Plzeň okusí třetí nejvyšší evropské soutěže poprvé. Viktoria se probojovala do hlavní fáze pohárů podruhé za sebou. Loni postoupila do Ligy mistrů, kde v konkurenci Bayernu Mnichov, Interu Milán a FC Barcelona prohrála všech šest zápasů.

Postupem do skupiny Evropské ligy si pražské kluby vydělaly každý 3,63 milionu eur (téměř 87,5 milionu korun), Plzeň dostane od UEFA bonus 2,94 milionu eur (asi 71 milionů korun).

Trpišovský se chce vrátit do Anglie

„Na Evropskou ligu se moc těšíme a uvidíme, koho dostaneme,“ líčil po postupu sparťan Lukáš Harslaín. Pikatní byl bylo, kdyby se potkal s bývalými parťáky z letenské kabiny Matějem Kovářem, Adamem Hložkem a taky Patrikem Schickem, kteří působí v Leverkusenu. „Mám vysněné týmy, které bych chtěl dostat. Je to Liverpool nebo Leverkusen, a někdo, kde jsem ještě nebyl,“ culil se kapitán Ladislav Krejčí.

I kouč Slavie Jindřich Trpišovský už má soupeře vyhlídnuté. Také on by si přál Liverpool. „Je to troufalé, chtěl bych se ale zase do Anglie. Strašně rád bych se podíval na West Ham za klukama, bylo by to super pro nás, pro ně i pro lidi. Jasně, že respektuju sílu těch soupeřů, nemůžu ale nezmínit Liverpool, když už tam je,“ usmál se. „Skvělých týmů je ale v osudí určitě více, v posledním koši je Toulouse, tam jsem nikdy nebyl a jako malý jsem jim fandil.“

Slavia jde do Evropské ligy. Poslal ji tam gól Juráska v závěru zápasu

Skupinová fáze Evropské ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí 14. prosince, stejně jako Evropská konferenční liga. Vítězové skupin postupují přímo do osmifinále. Týmy, které skončí na druhém místě, si to rozdají v play-off s kluby z třetích míst v Lize mistrů.

Týmy na třetím místě v každé skupině Evropské ligy postupují do vyřazovacího kola play-off Evropské konferenční ligy, kde se utkají o osmifinále s mužstvy na druhých místech ze skupin Evropské konferenční ligy.

Složení košů pro los Evropské ligy:



Koš 1: West Ham, Liverpool, AS Řím, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers

Koš 2: Sporting, Slavia, Rennes, Olympiakos Pireus, Real Betis, LASK Linec, Marseille, Karabach

Koš 3: Molde, Brighton, Šerif Tiraspol, Union Berlín, Freiburg, Sparta, Maccabi Haifa, Sturm Graz

Koš 4: Toulouse, AEK Atény, Häcken, Saint-Gilloise, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol