Vzpomínáte si na bouřlivé debaty o tom, že hotel nebo restaurace nepustil dovnitř rodiče s miminkem? Stejnou politiku razí fotbalová Sparta. V návštěvním řádu epet Areny se píše toto: "Do stadionu je zakázán vstup osobám mladším 2 let věku."

Lze předpokládat, že návštěvní řád není zrovna věc, kterou by luštil každý fanoušek, přesto tyto předpisy skýtají plno důležitých pokynů.

Kromě tradičních a opakujících se pasáží o zákazu vulgarit, házení předmětů nebo nošení tyčí na tribuny se některé kluby rozhodly upravit pravidla týkající se vstupu dětí. Slavia píše toto: "Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci." Naopak ostravský Baník pustí na tribuny i samotného teenagera (od 12 let), pokud nejde do kotle.

Nejvice striktní je Sparta. Dětem do dvou let zakazuje vstup. V reálu tedy spíše zakazuje rodičům, aby své malé ratolesti brali na stadion.

"Z pohledu práva a zákonů pro to bude složité najít legitimní důvod," myslí si advokát Zdeněk Tomíček, který se ve společnosti CEE Attorneys věnuje sportovní problematice. "Pokud je to směřováno proti obtěžování ostatních diváků, myslím, že na fotbale lze těžko tvrdit, že by dítě ostatní obtěžovalo například pláčem či řevem více než dospělý fanoušek. Pokud je to míněno jako snaha o ochranu zdraví dítěte, třeba kvůli hluku, tak to je na posouzení a odpovědnosti zákonných zástupců. Klubu nepřísluší se do toho vměšovat," konstatoval.

Není to novinka, toto pravidlo už na Letné platí několik let, ještě když stadion nesl název jiného sponzora.

Důvod zákazu? "Klub jako pořadatel zápasu je povinen zajistit všem bezpečnost. O to nám jde i v tomto případě," vysvětlil Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty. "Vzhledem k počtu lidí na stadionu a možným davovým situacím je třeba, aby byl každý návštěvník plně mobilní. Malé dítě není," dodal funkcionář.

Tímto přístupem se český šampion odlišuje od zdejší konkurence a dokonce od řady velkoklubů v cizině. Lipsko umožňuje prckům sedět na klíně rodičů či v nosítku zdarma do tří let. Podobně to funguje i jinde.

Řada anglických klubů sice nedoporučuje návštěvu s miminkem, leč pro ty nejvášnivější matky (otce) má sadu rad. Jako Manchester United: "Pořiďte dětem sluchátka, protože atmosféra může být velmi hlučná. Vyberte si sedadla nahoře, alespoň dvacet řad od hřiště, aby se předešlo jakémukoli zranění způsobenému míčem. Na konci zápasu odcházejte v klidu mezi posledními."

Legendární video ze stadionu Chelsea:

| Video: Youtube

Výjimku potvrzující pravidlo najdete i ve Spartě. Batole se sem tam může objevit na hlavní tribuně. "Pokud jde o dítě našeho hráče, tak ano, v takovém případě tam být může. Ale je třeba si uvědomit, že rodiny mají své zázemí, jiná bezpečnostní opatření," dodal Kasík.