O téhle slečně ještě uslyšíte: na začátku února se stala první hráčkou Staré dámy, jež vstřelila gól v domácí soutěži, poháru, Superpoháru i Lize mistryň. V prvním čtvrtfinálovém utkání Italského poháru se navíc hattrickem podílela na demolici Empoli 6:0 a zaznamenala tak první třígólový zápis v soutěžním utkání po příchodu do Itálie.

„Holky z týmu mi pak říkaly bomber a hecovaly mě, kdy budou další góly,“ říká s úsměvem 19letá střelkyně.

Za hattrick i unikátní gólový počin přinesla spoluhráčkám odměnu do kabiny. „Musela jsem dvakrát připravit jídlo, ale ještě nejsem moc dobrá kuchařka, tak jsem ho radši koupila. Hlavně nějaké dezerty,“ popisuje.

Mezi fotbalistky slavného velkoklubu zapadla po přestupu ze Sparty bez problémů. „Před příchodem do Itálie jsem byla na testu v Německu, kde se mnou nikdo moc nemluvil. V Itálii jsem byla mile překvapená. Když jsem něčemu nerozuměla, přeložily mi to do angličtiny. Spoluhráčka mi dokonce pomáhala se stěhováním,“ líčí rodačka ze Znojma.

Přátelský vztah navázala i s o deset let starší konkurentkou v útoku Cristianou Girelliovou, která s šestnácti brankami vládne produktivitě soutěže.

„Po tréninku zůstáváme na hřišti a zkoušíme různé věci. Třeba zahráváme přímé kopy a ona mi radí, jak mám míč zakroutit. Hodně mi pomáhá. Rozumím, že dostává přednost. Já jsem o dost mladší a pořád mám čas prosadit se. Jsem ráda i za post střídající hráčky,“ přibližuje s pokorou.

Strach z karantény

Přestože do zápasů pravidelně naskakuje až v závěrečných minutách, stihla vstřelit osm branek.

„Zvedá se to, daří se mi skórovat. Před reprezentační pauzou byl v plánu ještě pohárový zápas, to jsem měla nastoupit v základu, ale zrušili ho kvůli koronaviru. Smála jsem se, že mi to snad udělali schválně,“ culí se vytáhlá útočnice.

Právě v Itálii se nákaza koronavirem v uplynulých dnech šířila jako uragán, což ovlivňuje i sportovní svět. Situaci řešilo i vedení Juventusu, které uvažovalo, že nepustí hráčky na srazy národních týmů.

„Vedení mělo největší strach z toho, abych nezůstala někde v karanténě. Už jsem si pořídila speciální roušku a na letišti budu opatrnější. Jinak si ale myslím, že paniku dělají hlavně média. V Turíně jsem nikoho s rouškou nepotkala,“ krčí rameny.

Hecování s Polkou

S národním týmem tento týden absolvuje turnaj na Kypru, který je přípravou na blížící se zápasy kvalifikace

o postup na mistrovství Evropy 2021. Momentálně drží český výběr druhou pozici se ztrátou jednoho bodu na vedoucí Španělky. Ve skupině je ještě Ázerbájdžán, Moldavsko a Polsko.

„Udržet postupovou příčku bude hodně náročné. Rozhodne poslední dvojzápas skupiny proti Polsku. Španělsko si nejspíš první místo uhlídá a my se s Polkami utkáme o druhé. Moje klubová spoluhráčka je Polka, takže už jsme se vzájemně trošku hecovaly,“ culí se Stašková.

První letošní zápas kvalifikace čeká české reprezentantky v polovině dubna proti favorizovaným Španělkám, kterým při prvním vzájemném měření sil ve skupině podlehly 1:5

„Když si člověk vybaví výsledek prvního zápasu, tak to není moc příjemné. Na podzim jsme nepodaly dobrý výkon. O to víc mě mrzí, že jsme hrály doma. Doufám, že se nám dubnový souboj povede o hodně víc,“ přeje si talentovaná forvardka.