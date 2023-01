Příbram trápá ekonomická situace. „Neodjeli jsme do Velvar, není to jednoduché, nicméně věřím, že se vrátíme k práci a popereme se o postup do první ligy. To by nám hodně pomohlo. Teď dostaneme od LFA dva a půl milionu korun, to je jako nic,“ přiznal šéf klubu Jaroslav Starka deníku Sport a webu iSport.cz

Zálohy už odešly

Problémy způsobila Starkova nemoc. Dlužnou částku prý ale hráčům splatí. „Dneska jsme všem odeslali zálohy, které jim v pondělí přijdou na účet. Nechci říkat, kolik dlužíme, nicméně půl roku jsem marodil. Ten půl rok, co jsem nefungoval, mi prostě chybí a musím to dohnat. Do konce sezony chceme zkrátka všechny výdaje vykrýt a pokusit se postoupit,“ věří Starka.

Starka je už při vědomí a komunikuje. Teď ho čeká postavení na nohy

Ve Velvarech mezitím narychlo shání náhradního protivníka, což však není jednoduché, měl by mít aspoň divizní kvality. „Nejlepší by pro nás byla třetiligová Hostouň, ale po týdnu přípravy ještě nechce hrát. To samé Slaný, prý budou raději trénovat. A Kladno hraje s Hořovicemi a dvě jedenáctky prý dohromady nedá. Musím hledat dál,“ řekl Hašek.