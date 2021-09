První start za reprezentaci Anglie v kvalifikačním utkání jednadvacítek proti Kosovu a plný počet pěti zápasů v brance druholigového Stoke, během kterých obdržel šest branek a drží tradiční anglický klub na pátém místě zaručující play-off o Premier League.

Josef Bursik má zajímavě rozjetou kariéru, o čemž svědčil i fakt, že před začátkem sezony se na talentovaného brankáře vyptávali zástupci Evertonu či Celticu Glasgow. Ale nepochodili. Pro českého fanouška má tato vycházející hvězda další zajímavý rozměr - jeho dědeček je totiž československým válečným hrdinou Josefem Buršíkem.

„Jsem pojmenován po něm, což je pro mě obrovská čest. Byl to válečný hrdina. V roce 1943 pomohl třeba k záchraně Kyjeva, se svým tankem se jako první probil do centra města,“ vypráví hrdě mladý Angličan, jenž v létě pravidelně jezdí na dovolenou do Prahy a jeho vzorem je Petr Čech.

Oběť komunistického procesu

Josef Buršík po bojích u Sokolova podstoupil tankové učiliště a ujal se velení tankového praporu a stal se důstojníkem československé armády. Po zmiňované tankové výpravě do Kyjeva byl v prosinci 1943 vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského Svazu, ta mu ale o šest let později byla odebrána.



Důvod?

What a family story ! @stokecity #Chapionship keeper, Joe Bursik, whose grandad Josef Buršík, was renowned ?? general & #WWII hero, would like to follow in the footsteps of Petr Čech. Grandad Josef is his great inspiration. @ceskarepre_cz #armadacr pic.twitter.com/OqiN8YlT3D — Libor Sečka ?? (@LiborSecka) January 16, 2021

Buršík byl za svůj protikomunistický postoj zapleten do vykonstruovaného procesu ze strany tehdejšího aparátu a v roce 1949 obviněn z velezrady a odsouzen na 10 let vězení, za následující odvolání proti rozsudku mu byly přidány další čtyři roky. Před nespravedlivým rozsudkem se Buršíkovi povedlo vzepřít o rok později, kdy se mu povedlo spolu s manželkou utéct do Bavorska.

O pět let později se Buršík přestěhoval do Velké Británie. Se svoji ženou však musel v Československu nechat své dvě dcery, s těmi se později shledal až za třináct let. Josef Buršík obdržel řadu válečných vyznamenání, v roce 2005 mu byl posmrtně udělen Řád Bíleho lva, během pohřbu v britském Northamptonu byl oděn do uniformy s hodností generálmajora.