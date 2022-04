Co do týče pracovní morálky, schopnosti komunikovat a ochoty podřídit se týmu už to totiž z jeho strany tak slavné nebylo: měl i chvíle, kdy se po hřišti jen bez zájmu ploužil a sbíral nesmyslné žluté (a červené) karty. Se sparťanskými fanoušky tak měl dost rozporuplný vztah.

Není tedy divu, že nedávno se ke Kangovi vrátil i sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Jestli je Kanga černej, nebo bílej, je mi jedno, hlavní je, že to byl strašnej debil,“ pravil rezolutně během neformálního setkání s fanoušky.

Vysvětloval tak mj. i to, proč se obě strany v létě 2020 nedohodly na nové smlouvě. Kanga sice tou dobou byl jasně nejlepším hráčem Sparty, ale zároveň bylo zjevné, že jeho výkony se razantně zvedly až s blížícím se koncem kontraktu. Jeho požadavky se ovšem s nabídkou vedení nepotkaly a Kanga se nakonec vrátil Crvené zvezdy Bělehrad.

Rosického břitký výrok ovšem neprošel bez povšimnutí. Gabonský internacionál (pokud tedy nepochází z Konga, jak naznačují jisté zdroje) s menším zpožděním zareagoval na Twitteru. Nepřekvapuje, že se ho tvrzení bývalého kapitána české reprezentace dotklo.

Tomas Rosicky…you know that I always give 100% on the pitch…and fans can agree…

Since I left, the club didn't get any trophy…the last one was when I was there…

You were a good footballer

But you are really bad manager