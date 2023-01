Vezměme to od začátku. Fanoušci mají v posledních dnech i jiné téma než přestupy a dění uvnitř klubů. Vzhledem k přípravám v cizině jsou desítky hráčů a funkcionářů odkázány na odevzdání hlasu svému favoritovi na zastupitelských úřadech. Jenže ty jsou obvykle zcela stranou fotbalové destinace.

Příkladem je třeba Malta. Samostatný stát, člen EU, leč zdejší honorární konzulát voliče nepřijímá.

„Jde volit pouze v Římě,“ informovala Bohdana Toušová Rytířová z českého velvyslanectví v Itálii.

V případě ostrova ve Středozemním moři se absence u uren dotkne dvou celků: Liberec a Zlín tady absolvují desetidenní soustředění a turnaj Tipsport Malta Cup. Stejný problém však mají i jiní, což potvrdil třeba Martin Kovařík, manažer Teplic, které jsou v Turecku.

Švejnoha nemá přehled, manželka ano

Přesto je třeba si přiznat, že spousta fotbalistů nebere prezidentské volby moc vážně. Někteří o tom mluví radši potichu, ale třeba právě Švejnoha se nerozpakuje říct, jak to cítí. „Nesleduju to. Mám jen malý přehled. Ale kdybyste se zeptal manželky, tak ta by si s vámi povídala dvě hodiny. Prožívá to.“

Andrej Babiš, nebo Petr Pavel, či někdo jiný?

„Já ani nemám kandidáta, u něhož bych řekl, že ho chci volit. Tak jen doufám, že ostatní vyberou toho nejlepšího pro Česko,“ usmál se rodák z Příbrami, který prošel Plzní (a potkal tam třeba i Luboše Kozla, trenéra Liberce), Slováckem a brněnskou Zbrojovkou.

Švejnoha žije v Rakousku od roku 2009, zůstal v Tyrolsku. Dá se proto očekávat, že o tuzemské politice nemá takový přehled.

Stejně je na tom však s Rakušany. Alexander Van der Bellen, tamní hlava státu? „Také to je mi jedno,“ usmál se 45letý trenér.

Tenhle lhostejný, až apatický přístup má Švejnoha z prostého důvodu.

Vadí mu politická kultura, rozdělování společnosti. Kdyby to vše řešil, neměl by čas na fotbal. „Chci si udržet čistou hlavu. Málo se divám na televizi, moc nečtu zprávy. Víte, nemám rád, když si otevřete internet a valí se na vás jedna špatná zpráva za druhou.“

