Švédští fotbalisté se vzpamatovávají z šoku. Během jejich kvalifikačního utkání mistrovství Evropy s Belgií v Bruselu došlo k teroristickému útoku, při kterém byli zastřeleni dva fanoušci ve švédských dresech. Hráči se o tragédii dozvěděli v poločase a v utkání už nepokračovali.

Policejní zásah po střelbě v centru Bruselu během kvalifikačního utkání fotbalého ME | Foto: ČTK/AP/Sylvain Plazy

Pondělní zápas mezi Belgií a Švédskem se nedohrál. Zhruba pět kilometrů od stadionu řádil střelec s poloautomatickou puškou a zastřelil švédské fanoušky, kteří přicestovali na utkání. Tunisan, jenž v Belgii neúspěšně žádal o azyl, své oběti cíleně sledoval na motorce. Když vystoupili v centru města z taxíku, začal po nich pálit. Dva zabil, jednoho zranil.

Útočníka policie v úterý ráno postřelila. Muž o zhruba dvě hodiny později v nemocnici svým zraněním podlehl.

„V jakém světě to žijeme?,“ nechápal trenér švédské reprezentace Janne Andersson. Když se o incidentu dozvěděl, byl zdrcený. „Byl jsem hodně smutný. Je mi to moc líto. Když jsem to slyšel, bylo mi z toho do pláče.“

Informace o útoku se k týmu donesly o přestávce v kabině. Oba týmy se okamžitě dohodly, že v utkání nebudou pokračovat. „Když jsem přišel do kabiny a začali jsme se o tom bavit, se stoprocentní jistotou jsme se shodli, že z respektu k obětem a jejich rodinám nebudeme pokračovat. Také jsme se chtěli spojit s našimi rodinami a přáteli,“ popsal Andersson.

„Nemělo žádný smysl pokračovat. Chtěli jsme se okamžitě spojit s rodinami a přáteli, abychom se ujistili, že jsou v pořádku,“ řekl švédský kapitán Victor Lindelöf.

Nemá cenu znovu hrát

Na stadionu bylo 50 tisíc fanoušků včetně si sedmi stovek švédských. Všichni museli z bezpečnostních důvodů zůstat na stadionu zhruba dvě a půl hodiny po předčasném ukončení duelu. „Cítili jsme se tady v bezpečí,“ přiznal obránce Manchesteru United. Policie začala s evakuací kolem půlnoci. Švédský tým opustil Belgii charterovým letem.

Podle Lindelöfa by se zápas neměl ani opakovat. „Belgie už se kvalifikovaná a my nemáme příležitost dostat se na evropský šampionát, takže nevidím důvod znovu hrát.“

UEFA ještě v pondělí večer vydala prohlášení s oficiálním zrušením zápase. „V návaznosti na podezření z teroristického útoku, ke kterému došlo dnes večer v Bruselu, bylo po konzultaci s oběma týmy a místními policejními orgány rozhodnuto, že kvalifikační utkání na EURO 2024 mezi Belgií a Švédskem se ruší. Další informace budou včas zveřejněny.“