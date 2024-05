/FOTO, VIDEO/ Ve sparťanských fanoušcích možná ještě doznívají nedělní oslavy obhajoby mistrovského titulu, ale až přejde kocovina, budou jejich hlavy zatíženy mnohem těžším balvanem. Odejde strůjce úspěchu trenér Brian Priske? Skončí také nejlepší hráč sezony Veljko Birmančevič? Oba mají na Letné platné smlouvy, ale zároveň je o ně zájem v Evropě.

Sparťané slaví svůj 38. mistrovský titul! | Video: Martin Bouška

"Jsem hrdý na to, že jsem trenérem Sparty. Nemyslím si, že to byl můj poslední zápas ve Spartě," řekl do televizních kamer po závěrečném zápase sezony, v němž jeho svěřenci doma remizovali s Plzní 1:1.

O strůjce dvou sparťanských titulů je ovšem údajně veliký zájem ve Feyenoordu Rotterdam. Nizozemský tým, kde hrají také Dávid Hancko s Ondřejem Lingrem, skončil ve své soutěži druhý, čeká ho Liga mistrů a řeší se, kdo nahradí kouče Arneho Slota. Zákulisní šeptanda mluví právě o Priskem.

Zhruba v době, kdy sparťanské oslavy byly v plném proudu přikrmil spekulace rovněž prestižní dánský novinář Farzam Abolhosseini, který uvedl, že Brian Priske se chystá na velikou změnu ve své kariéře.

Mezi fanoušky Sparty to pochopitelně budí velký rozruch a většina z nich si přeje, aby k tomuto přesunu nedošlo a oblíbený kouč zůstal na Letné. To samé platí i o zájmu o Veljko Birmančevič. Tento srbský ofenzivní klenot je jedním z nejlepších hráčů, kteří kdy v české nejvyšší soutěži běhali. Sezonu završil s bilancí šestnácti gólů a jedenácti přihrávek, v celkovém součtu těchto statistik nebyl nikdo lepší.

"Birma" byl na Letné na hostování z francouzského Toulouse a během jarní části došlo k trvalému přestupu a podpisu dlouholeté smlouvy. Spartě tedy nemůže utéct jen tak, jako kdyby byl volný hráč s končící smlouvou.

"Jsem moc rád, že tady můžu pokračovat a budu bojovat za Spartu i dál. Rozhodování bylo jednoduché, o žádných jiných variantách jsem ani nepřemýšlel. Teď už jsem stoprocentním sparťanem," vzkázal fanouškům po podpisu smlouvy.

Když se ho na údajný zájem jiných klubů ptali novináři po vítězném pohárovém finále, pronesl: "Ve fotbale nikdy nevíte, za šest měsíců můžete změnit klub, zemi i kontinent. Uvidíme, jestli budou nabídky. Promluvíme si o tom, co bude nejlepší pro mě i pro klub. Jsem ale připravený zůstat ve Spartě, čekají nás nové cíle."

O úspěšné hráče z úspěšných klubů je zkrátka zájem a přestupové spekulace probíhají a probíhat budou neustále. I když ještě není nic oficiálně potvrzené, tak fanoušci už jsou smíření s tím, že nedělní zápas s Plzní byl posledním ve sparťanském dresu pro kapitána Ladislava Krejčího. Jednání se španělskou Gironou probíhají již delší dobu.

Zájem je ale i o další hráče. Vitík, Haraslín… Náročným úkolem sportovního vedení Sparty tedy v létě nebude pouze kádr dobře posílit, ale také udržet klíčové hvězdy. Podaří se jim to? Bez kouče Briana Priskeho by se tým z Letné po dvou mistrovských titulech musel postavit, co se koncepce týče, znovu na startovní čáru. Nejbližší týdny vše ukáží…