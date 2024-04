Desetitisíce mrtvých, miliony lidí na útěku. Zničená města a vesnice, akutní hrozba hladomoru. To jsou výsledky občanské války v Súdánu, běsnící v už tak těžce soužené zemi od loňského dubna. Je skoro zázrak, že i v takové době tamní lidé nezapomínají na fotbal. Přináší jim alespoň trochu radosti a oddychu. Ovšem udržet profesionální tým válečným podmínkám navzdory je mimořádně komplikované.

Fotbalisté súdánského klubu Al-Hilal před zápasem africké Ligy mistrů v Káhiře | Foto: Profimedia

Je to teprve šest let, co nejúspěšnější súdánský fotbalový klub Al-Hilal z města Omdurman s velkou pompou a za nemalých nákladů rekonstruoval svůj stadion. Nápadná barva tribun vedla k přezdívce „Modrý klenot“ a šlo v tu chvíli o možná nejmodernější arénu v zemi.

Dnes je krásný fotbalový stánek v troskách. Usídlila se na něm armáda, jedna ze stran krvavé občanské války, jež vypukla na jaře 2023. Vnitřní prostory stadionu jsou zdemolované a vyrabované, trávník zničený.

„Těsně před válkou jsme dovezli ze Španělska moderní zbrusu nové osvětlení. A všechno bylo ukradeno,“ řekl pro BBC Hassan Ali, generální sekretář klubu, který má na kontě rekordních 29 domácích titulů a také dvě účasti ve finále africké Ligy mistrů.

Za těchto okolností je skoro zázrak, že Al-Hilal stále hraje, na rozdíl od drtivé většiny klubů v rozvrácené zemi. Musel ale najít útočiště daleko za hranicemi – působí teď v Tanzanii, která souhlasila se zařazením súdánského šampiona do své nejvyšší soutěže. Body z jeho zápasů se sice nepočítají do tabulky, ale Al-Hilal alespoň může hrát.

Hráči jsou vděčni za každý dolar

„Je to naše morální povinnost,“ tvrdí Ali. „Nehrajeme teď kvůli bodům a pohárům. Smyslem naší snahy je rozptýlit a potěšit naše fanoušky. Většina lidí v Súdánu teď nemá vůbec nic, jen výhry Al-Hilalu, které je dělají šťastnými,“ dodal šéf klubu.

Občanská válka mezi znepřátelenými vojenskými frakcemi už podle odhadů vedla k úmrtí více než čtrnácti tisíc lidí a celkem osm milionů obyvatel opustilo své domovy. OSN varuje, že v Súdánu může brzy vypuknout nejhorší potravinová krize na světě.

Sestřih zápasu súdánských rivalů v africké Lize mistrů:

Zdroj: Youtube

V takové situaci jde profesionální fotbal stranou. Kromě Al-Hilalu hledá působiště v zahraničí ještě konkurenční Al-Merrikh. Podle všeho rovněž zakotví v Tanzanii. Ale jinak?

„Kolem patnácti dalších klubů kompletně ukončilo činnost,“ řekl pro BBC súdánský fotbalový expert Abdul Musa. „Nemají žádné příjmy a nemůžou tak platit svým hráčům. Ti hledají místo v zahraničí, hlavně v Libyi, která povolila každému týmu mít dva Súdánce na soupisce s tím, že na ně není pohlíženo jako na cizince.“

Fotbalisté ovšem dostávají smlouvy jen na pár měsíců a platy stačí jen tak tak na uživení jejich rodin. Přesto je to lepší než nehrát vůbec. Nezbývá jim než věřit, že válečné běsnění co nejdřív ustane a věci se pomalu začnou dávat zase do pořádku. A „Modrý klenot“ se konečně dočká nového osvětlení.