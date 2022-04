Reportáž z místa, kde zahynul Šural: Děti řádí u sochy, viník sedí za mřížemi

Už jsou to tři roky, co fotbalista Josef Šural tragicky zahynul. Český reprezentant ovšem nadále zůstává v srdci mnoha fanoušků. Nejen tady, ale také v Alanyi. Poznejte místo na Turecké riviéře, kde dodnes žije vzpomínka na tohoto sympaťáka a přečtěte si i to, jaké problémy měl nadační fond pro jeho dcery.

Reportáž z turecké Alanye. Tady hrál fotbalista Josef Šural, tady při nehodě minibusu zemřel. Dnes je tu po něm pojmenované obří dětské hřiště a má tu sochu. | Foto: Deník/Martin Jůzek

29. dubna 2019. Právě tento den se český fotbal zahalil do černé barvy. "Zemřel Josef Šural," šokovala turecká média. Pietní místa jak v Alanyi, tak na Spartě. Květiny, svíčky, dopisy. Střih. 29. dubna 2022. Kolik novinek za tři roky máte? Namátkou lze zmínit Schickův gól nebo vzestup Adama Hložka. K tomu je třeba samozřejmě doplnit koronavirus a ruskou agresi. Změnila se i Alanya. Město na Turecké riviéře, kam ročně zavítají tisíce českých turistů. Málokterý z nich však ví, že v rezidenční části města vyrostlo obří dětské hřiště. Na počest Josefa Šurala. Hráče, jenž před nehodou mikrobusu oblékal dres místního Alanyasporu. Bývalý kapitán Sparty je mrtvý. Šural zahynul při nehodě autobusu v Turecku Reportáž aneb Fotka se Šuralem není problém Kolotoč, skluzavky, houpačky, pyramida. Pro malé děti ráj pod (rozpáleným) sluncem. U vchodu se vyjímá už lehce vybledlý nápis Josef Sural Çocuk parki. Tady, zhruba kilometr od široké pláže na východ od místního hradu, vybudovala Alanya vzpomínku na Šurala. Zemřel nedaleko, po nehodě mikrobusu, v nedožitých 29 letech. Jeho věk a nešťastný osud připomíná i dominanta, s níž byste se na normálním hřišti nesetkali. Pamětní deska a především socha. U basketbalového plácku, který střeží kamery, stojí na míči muž v kopačkách. A je to věrná Šuralova podobizna - má i jeho úsměv. Trefné je rovněž to, že se tady nenašlapuje po špičkách, ale všude zní smích. Zvláště odpoledne nebo o víkendech je na hřišti hlava na hlavě. "Máme to tady rádi. Chodíme sem po škole," řekl pro Deník teenager jménem Murat Dere. Břečka o životě v Istanbulu: Inflace v Turecku? Průšvih. Lidí je mi líto Komunikační bariéru bleskurychle prolomil překladač na mobilu. Displej tak rozsvítilo vyprávění o Šuralovi i Alanyasporu. Murat by nejradši vzal hosta z Česka na párty ke kamarádům. Novinář z Česka, to je pořádná atrakce. "O fotbale se můžeme bavit dlouho," poznamenal rozesmátý školák. Když si přečetl, že je třeba kvůli reportáži pro české noviny fotografie, okamžitě kývl. Vzal kamaráda a spolu zapózovali u sochy. Reportáž z turecké Alanye. Tady hrál fotbalista Josef Šural, tady při nehodě minibusu zemřel. Dnes je tu po něm pojmenované obří dětské hřiště a má tu sochu.Zdroj: Deník/Martin Jůzek Hlavní sdělení si nechal na konec. "Snad to nepochopíte špatně, ale teď je Alanyaspor někde jinde. Hrajeme o evropské poháry. Tým je lepší, než když tu byl Šural," zmínil Murat, který zná ještě jednoho reprezentanta: Patrika Schicka. Závěrem ještě jedna zajímavost: hřiště je tak významné, že má svoje recenze na Googlu. Hodnocení je více než slušné - 4,5 na stupnici od 1 (nejhorší) do 5 (nejlepší). Podle příspěvků je patrné, že místní opravdu vědí, proč se areál pro malé i velké sportovce jmenuje po Šuralovi. Pět novinek. Co následovalo po tragické nehodě Tři dlouhé roky uběhly od chvíle, kdy Josef Šural vypadl po nehodě z mikrobusu a na operačním sále zemřel. Co následovalo? Vězení, problémy nadačního fondu i bratrova kariéra. Deník dal dohromady pět novinek, které stojí za pozornost. Manželka se nevrátila Denisa Šuralová se už do Turecka nevrátila. Našla si nového přítele, podnikatele Tomáše Hrdličku a rok po ztrátě manžela se jí narodilo další dítě, syn. Její jméno bylo podle portálu Seznam.cz nejvyhledávanější za rok 2020. Bratr dál hraje Jakub Šural je také fotbalista. Odmala nosí dres Zbrojovky, s níž má v tuto chvíli smlouvu do léta roku 2023. Pětadvacetiletý obránce letos odehrál deset zápasů a teď ve středu s mužstvem postoupil zpět do nejvyšší soutěže. OBRAZEM: Hráči i dav šílí. Zbrojovka Brno postupuje do první ligy Nadační fond měl problém Brankář Václav Hladký, Šuralův kamarád, založil pro dcery zesnulého fotbalisty nadační fond. Ten pokračuje, ale měl problémy. Účet byl vedený u ruské Sberbank. "Naštěstí se na částku vztahuje pojištění," informoval gólman. Řidič je ve vězení Zhruba rok trvalo soudní líčení s viníkem nehody. Řidič Esat Altıntaş slyšel v létě roku 2020 ortel: vězení. Zopakoval, že všeho lituje, ale nespal, nejel rychle. Dostal trest na spodní hranici: dva roky a jedenáct měsíců za mřížemi. Alanyaspor si polepšil Z průměrného klubu je hrozba Turecka. Alanyaspor už jednou hrál o Evropskou ligu, nyní je šestý. V kádru zbyl jediný hráč, jenž pamatuje tragédii - kapitán Efecan Karaca. Loni se nechal slyšet, že na Šurala nikdy nezapomene.