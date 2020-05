„Vypadal jsem jak ti dva z filmu Blbý a blbější,“ hlesl po dvaceti letech od sňatku s Victorií Adamsovou.

Ano, i takhle sebekritický může být jeden z nejsledovanějších mužů světa. Následující řádky se vztahují právě k obřadu, z něhož v roce 1999 šílel doslova celý svět. Veleúspěšný fotbalista Manchesteru United a obletovaná zpěvačka populární dívčí kapely Spice Girls si řekli své ano („I do“).

Obyčejná svatba to tedy rozhodně nebyla. Svůj úmysl oznámili společně na tiskové konferenci, za ideální místo si vybrali hrad v Irsku.

„Naplánovali jsme si to tak, jak jsme chtěli my,“ podotkla Victoria. „Věděli jsme, že ať uděláme cokoliv, tak nás někdo zkritizuje. Někdo by řekl: Ti mají velkou svatbu. Někdo zase: Jsou to skrblíci.“

Pravda, dodnes se povídá, kdo vymyslel to romantické klišé s letící holubicí a koho napadlo nad věž vztyčit vlajku s iniciálami VDB.

Perfektní den

Pozor, pokud soudíte, že poslední písmeno má značit Beckhamovi, mýlíte se. Symbolizuje třetí jméno v rodině, Brooklyna. Prvního potomka, který se narodil na jaře. Proto na fotkách z 4. 7. 1999 najdete v náručí usměvavé dvojice spící mimino.

„Byl to perfektní den,“ vyprávěla Melanie Brownová (známá jako Mel B). Členka Spice Girls zmínila, že novomanželé ze sebe snad celý den nespustili oči.

„A to jsem měl růžový oblek,“ smál se David. Ne všechno bylo ideální. Beckhamovi se těšili na speciálního hosta Elton John jim měl zahrát k tanci, ale místo toho jej zabolelo srdce a skončil v nemocnici.

Bezpečnostní opatření také nepřidávala na pohodě. Hvězdný pár dal za svatbu mraky peněz a na pozemek hradu Luttrellstown nesměl jediný člověk s fotoaparátem. Důvod? Časopis OK! si koupil na fotky výhradní právo.

Nikdo nikdy neprozradil, kolik tenhle obchod vynesl. Spekulace? Milion liber. Ovšem pozor, Beckhamovi udělali zároveň pěkné gesto. Od hostů nežádali svatební dar, ale jen a jen poukázku do obchodu. Tu posléze věnovali charitě.

Recepci na hradě si užilo 230 hostů, mezi nimi řada fotbalistů, třeba i sir Bobby Charlton, legenda Albionu. Svědka dělal obránce Garry Neville.

Všichni sledovali, jak k prvnímu tanci zazněl hit It Had To Be You. Mimochodem, Victoria měla působivou korunku s drahokamy. Později šla do aukce, ale neprodala se. Cena čtrnáct tisíc liber nebyla pro manžele dostačující.

Sen je realitou. Teď má svůj klub



Chtěl investovat do fotbalu. Roky o tom mluvil a nakonec přikročil ke splnění svého snu. Založil si vlastní klub.



David Beckham je bossem a majitelem Interu Miami. Éra nového celku začala letos. A neuvěřitelně smolně. První zápas, porážka. Druhý zápas, opět porážka. Potom už nic pandemie zastavila také fotbal v Americe.



„V téhle době si člověk uvědomí, co je důležité,“ vzkázal bývalý fotbalista, který v roce 1999 s Manchesterem United vyhrál Ligu mistrů.



Radost rozdával fandům dál: Real Madrid, pak Los Angeles Galaxy, hostování v AC Milán a kariéru ukončil v roce 2013 v Paris Saint-Germain. „Z každého působení jsem si něco vzal. Je vzrušující stát se majitelem,“ poznamenal 45letý rodák z Londýna.



Bulvárem proletěla zpráva, že na Floridě koupil apartmán. Stál více než miliardu!