Mají obrovskou moc, mnozí vydělávají miliony. Přesto skoro nejsou vidět. Agenti už řadu let patří k fotbalu stejně jako míč, kopačky a fanoušci. Díky manažerům se z talentovaného hráče stává hvězda, díky nim mají fanoušci každé léto i každou zimu co sledovat. Ale svět fotbalových přestupů a kontraktů v sobě ukrývá spoustu detailů. V nejnovějším tématu Sportovního deníku se dozvíte málo známé podrobnosti.

Přestupní řád, který upravuje pohyb hráčů mezi kluby, čítá 35 stran. Zahrnuje mj. i tréninkové kompenzace a u amatérů tabulkové (stanovené) odstupné.

Sazby za přestup se uplatňují v případě, kdy hráč odchází ke konkurenci bez souhlasu původního klubu. Kupříkladu v okresním přeboru musí nový klub za posilu zaplatit 5 až 10 tisíc korun (záleží na věku). Platí pro hráče do 33 let včetně. Starší fotbalisté už přestupují zdarma.

Jak se přestupuje mezi profesionály?

Letní termín: 21. 6.–8. 9. (*1. 7.–22. 9.)

Zimní termín: 26. 1.–22. 2. (*1. 1. do 31. 3.)

*Platí pro hráče se standardní smlouvou. Takový hráč však může odehrát jen tři ligová utkání za celou sezonu.

Jak se přestupuje mezi amatéry?

Letní termín: 1. 7.–22. 9.

Zimní termín: 1. 1. do 31. 3.

Volný termín: 1. 6.–20. 6.

Kdysi za flašku, teď za peníze. Jak probíhá lanaření fotbalistů?

Jak se přestupuje mezi ženami?

Takřka stejně s jednou výjimkou. Klub může angažovat posilu mimo uvedené termíny, pokud nahrazuje hráčku, jež odchází na mateřskou dovolenou. A opačně, vrací-li se hráčka po narození dítěte, a nebrání-li jí tak její původní smlouva, může přestoupit kdykoli a kamkoli.

Agenti spadnou zpátky pod FIFA

Nejnovější změna v přestupech se týká agentů. Tihle manažeři v zákulisí se totiž vrací pod dohled Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Týká se to jak evidence, tak licencí. Hlavní novinkou je ale zastropování odměn.

Agent už si nesmí říci o víc než 5 % z přestupní částky/platu (pokud suma nepřesáhne 200 tisíc dolarů), respektive více než 3 % (u sum nad 200 tisíc dolarů). Fanoušci se také mohou těšit na finanční podrobnosti – agenti si už nebudou moci nechat pro sebe, kolik vlastně za svou práci inkasují.

Slavia vyplatila agentům nejvíc peněz

267 milionů korun. Tolik peněz vyplatily české kluby hráčským agentům za rok 2021. Největší suma odtekla ze Slavie. Žádné překvapení: sešívaní byli na trhu aktivní, odešli Abdallah Sima i David Zima. Přišli dva Dánové: Alexander Bah a Mads Madsen či Aiham Ousou ze Švédska.

Výše odměn za rok 2021

Nejvyšší platby v lize:

SK Slavia Praha 155 162 106

AC Sparta Praha 48 467 000

FK Jablonec 8 724 971

Nejmenší platby v lize:

FC Fastav Zlín 979 800

MFK Karviná 784 499

Bohemians Praha 1905 752 000

Nejvyšší platby v 2. lize:

FC Zbrojovka Brno 5 132 336

Slezský FC Opava 1 888 607

Nejmenší platby v 2. lize:

FC Viktoria Žižkov 12 100

MFK Vyškov 0 (vše v korunách)

Nejznámější čeští agenti

Kdysi dávno panovala mezi českými agenty silná nevraživost. Přetahování hráčů, obvinění ze zapojení ruské mafie… Teď už je situace o poznání klidnější. Naopak o něco divočejší jsou samotné přestupy.

„Nejtěžší přestup, na kterém jsme se podíleli, byl ten Martina Dúbravky, který šel ze Sparty do Newcastlu v lednu roku 2018. Tehdy se to stihlo podepsat doslova pár vteřin před koncem přestupového období,“ zavzpomínal David Zíka, syn známého agenta Pavla Zíky z Global Sports.

Jsou ale i nerealizované přestupy. Možná si vzpomenete, že Patrik Schick měl kdysi posílit Juventus Turín. Z ostře sledovaného obchodu za miliony sešlo. Zprvu se hovořilo o problémech se srdcem, ale Pavel Nedvěd tehdy pro Deník odkryl jiné pozadí: „Byly za tím peníze.“

Agent Pavel Paska nasměroval svou vycházející hvězdu do AS Řím, načež se Schick přesunul do Leverkusenu.

Mimochodem, odměny pro agenty jsou kapitolou samu pro sebe. Leckde (spíš v cizině) to funguje tak, že fotbalista odvádí svému manažerovi část ze svého platu. „Naše agentura si od hráčů žádné peníze nebere. Odměnu nám vyplácejí kluby v případě realizace přestupu. Většinou se jedná o částku odpovídající výši jednoho měsíčního platu hráče,“ prozradil Zíka.

Tady je osm nejznámějších českých agentů a navrch jeden cizinec.

Pavel Paska

Jeho firma ovládá značnou část trhu. Dřív zastupoval Tomáše Rosického nebo Milana Baroše, teď má ve „stáji“ současné hvězdy jako Patrika Schicka, Tomáše Součka i Adama Hložka.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 129 milionů eur

Viktor Kolář

Co vám říká jméno Fikayo Tomori? Anglický bek, odchovanec Chelsea, teď hráč AC Milán. Ale málo se ví, že mu pomáhá Viktor Kolář. V agentuře Sport Invest se nespecializují jen na fotbalisty.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 104 milionů eur

Pavel Zíka

K zastupování hráčů se vrátil po několikaleté pauze. Ve společnost Global Sports těží ze spolupráce s německým manažerem Saschou Empacherem. Má řadu cizinců, z Čechů lze zmínit Lukáše Horníčka, mladého brankáře v SC Braga.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 95 milionů eur

Rodina agentů. Zíka: S hráči z ciziny je třeba pracovat

Zdeněk Nehoda

Fotbalový mistr Evropy z roku 1976. K zastupování hráčů se dostal ještě v 80. letech minulého století, jak sám řekl, „načerno“ s Pavlem Paskou. Z jeho reprezentantů vyčnívají jména jako Michal Sadílek a Václav Černý, oba jsou teď v Twente.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 26 milionů eur

Karol Kisel

Hrál za Spartu i Slavii, poznal Austrálii a vystudoval práva. Někdejší slovenský reprezentant vybudoval agenturu K2K s dalším exslávistou Martinem Latkou. Starají se třeba o Vladimíra Coufala, chtěli také Jana Kuchtu, ale nepřetáhli ho.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 22 milionů eur

Martin Říha

V českém fotbale jsou dva Martinové Říhové – jeden dělá ve Slavii sekretáře, druhý je bývalý fotbalista a agent. Adresu má v Monaku, podílel se na přestupu belgické hvězdy Dennise Praeta do Leicesteru a naposledy Michala Sáčka do Polska.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 17 milionů eur

Jiří Müller

Zná se s Pavlem Nedvědem, zastupuje několik zajímavých jmen včetně Jaroslava Zeleného ze Sparty. Možná vás trochu překvapí, že se nestará jen a pouze o hráče – jeho ESAM pomáhá třem trenérům, mj. Jindřichu Trpišovskému.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 11 milionů eur

Ondrej Chovanec

Dřív se staral o Pavla Horvátha, pak byl jeho trumfem Matěj Vydra. Teď pomáhá na cestě vzhůru talentům jako Denis Višinský či Filip Souček.

Cena zastupovaných hráčů na trhu: 10 milionů eur

Jonathan Barnett

Nejznámější a nejbohatší fotbalový agent na světě. Tenhle Brit, věkem už důchodce, má ve svém portfoliu řadu reprezentantů, lze jmenovat třeba Jacka Grealishe, Jordana Pickforda (donedávna v seznamu figuroval i Gareth Bale, než ukončil kariéru). Za rok si podle magazínu Forbes přijde zhruba na 120 milionů liber. To je několikanásobně víc, než má Lionel Messi v Paris Saint-Germain (ale méně, než si vydělá Cristiano Ronaldo v Saúdské Arábii).

Poznámka: cena na trhu vychází z údajů webu Transfermarkt.