„Cítím se dobře. Už jsem týden trénoval s juniorkou, abych začal pozvolna a tělo hned na začátku zbytečně nepřetěžoval,“ vysvětluje šestadvacetiletý fotbalista. „Hlavní je, abych nebyl zranění a držely mi nohy. Nechci, aby to bylo jako poslední půlrok,“ přidává.

Bývalý hráč bundesligového Stuttgartu či dánského Bröndby Kodaň stejně jako Slovák Tomič začal dříve než zbytek týmu a poctivě se připravoval s třetiligovým béčkem, takže na prvním tréninku s áčkem žádné problémy nepociťoval.

„Teď je všechno v pohodě, ale zatím jsme nic nedělali,“ připomíná s úsměvem jihlavský odchovanec.

První společnou jednotku po krátké letní dovolené si užil. „Na začátku přípravy je každý natěšený a po dvou týdnech kondičního běhání nás to všechny zase přejde,“ směje se.

Kliment absolvoval kompletní trénink, od přísného trenéra Svědíka žádné úlevy nedostal. Příští středu proti Blansku by měl normálně hrát. „Hlavně se musím dobře protáhnout, pohlídat si svaly a být připravený, abych předešel dalšímu zranění,“ uvědomuje si.

Zdravotní problémy ho sužují od dubna 2018, kdy si těžce poranil vazy v levém koleni a dlouhých patnáct měsíců se léčil. Tělo se ozvalo i po zátěži v Uherském Hradišti. Na konci února odehrál hodinu proti Mladé Boleslavi, zbytek jara víceméně promarodil.

„Začalo mě bolet pravé koleno. Vyšetření ukázalo, že mám edém na kosti, pak se k tomu přidala také nateklá chrupavka. Furt mě to pobolívalo a dlouho hojilo. Prostě to chtělo čas, teď už to je v pohodě,“ věří.

První trénink fotbalistů Slovácka

Nejlepší střelec mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015 chtěl ve Slovácku restartovat svoji kariéru, místo toho se léčil.

„Samozřejmě jsem byl naštvaný a smutný, že nemohu hrát, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Bohužel zranění k fotbalu patří a byla by blbost, kdybych šel přes bolest a třeba si v nejhorším případě ukončil kariéru,“ prohlásil.

Po odchodu nejlepšího střelce Zajíce by se mohl stát ve Slovácku prvním útočníkem. Vedení klubu ale jako náhradu přivedlo vytáhlého Cicilia, který přišel na Moravu z FC Eindhoven.

„Já budu rád, když nastřílím nějaké góly, ale chci hlavně hrát a pomoc týmu,“ říká.

To ostatně po svém příchodu vykládal už v zimě. Teď Kliment věří, že to bude mnohem lepší. I proto začal s tréninkem dříve. Otázka je, kdy se objeví v ligovém zápase. Start dalšího ročníku FORTUNA:LIGY totiž stále není známý. Vždyť se zatím nedohrála ani poslední sezona.

„Celý rok je hodně divný,“ poznamenal šestadvacetiletý forvard. „Furt se o něčem spekuluje. Nakažených lidí přibývá, čeká se na testy. Příbuzní se mně ptají, ale nevím, co jim mám říct. Trošku mě to otravuje, ale musím se tomu stejně jako všichni ostatní přizpůsobit,“ ví dobře.

Kvůli celosvětové pandemii strávil týden volna doma v Jihlavě. Na Vysočině si odfrnkl, ve známém prostředí načerpal energii do další práce. Do Uherského Hradiště se vrátil s novou vizáží, hlavu mu zdobil stříbrný přeliv. „Už jsem to měl asi třikrát, občas v létě to změním, ale s ničím to nesouvisí,“ zakončuje povídání.