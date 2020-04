Stejně jako ostatní sportovci i on se v době pandemie koronaviru připravuje individuálně. I proto už se moc těší, až bude zpět na fotbalovém trávníku. Český reprezentant a kapitán pražské Sparty Bořek Dočkal se během pauzy kromě tréninku věnuje hlavně dětem. A občas vypomůže v domácnosti. „Žádný kutil ale nejsem,“ přiznává 31letý fotbalista.

Pauza bez fotbalu je už hodně dlouhá. Jak trávíte volné dny vy osobně?

Asi tak jako každý, ono těch možností zase tolik není. Dodržujeme s rodinou všechna opatření tak, jak byla nastavena. Takže jsme doma a díky dobrému počasí se snažíme trávit hodně času s dětmi venku na zahradě. Občas se jdeme projít, případně projet na kole.

Máte teď více času na věci, na které během sezony nezbývá tolik prostoru?

To pochopitelně mám. Doma jsme popracovali na restech, na které jindy čas není. Ale neumím moc takového času využít směrem k domácnosti. Nejsem žádný kutil. Nejsem manuálně zručný, takže spíš nějaký úklid a třídění věcí.

Zajedete v době volna také domů do Poděbrad?

Zatím jsem tam nebyl. Rodina má vše potřebné a moji pomoc nepotřebují, takže s návštěvami čekáme, až se současná opatření uvolní.

Sportovní nadšenci mají letos smůlu, nebude olympiáda ani fotbalové EURO. Jak vy osobně zrušení vnímáte?

Nedá se nic dělat. Mrzí to určitě všechny, kteří měli velkou sportovní akci před sebou. Nicméně z celého sportovního světa cítím, že si všichni uvědomují, že jsou na světě i důležitější věci a že na sport zase přijde řada, až se svět s touto situací vypořádá.

Už abychom byli spolu

Spousta známých sportovců dává na sociální sítě návody na to, jak se udržovat v kondici. Děláte něco podobného?

Nedělám. Nejsem aktivní na sociálních sítích. Ale v kondici se pochopitelně udržuji.

Určitě máte přesný individuální plán od trenérů. Jak se vám ho daří plnit?

Daří. Jiná cesta ani není. Je potřeba splnit vše, co je od nás vyžadováno. Plus má samozřejmě každý prostor zapracovat na věcech, které lze zlepšit.

Chybí ale příprava s míčem. Pro vás jako fotbalového virtuosa to až takový problém nebude. Ale co někteří další hráči? Mohou mít po návratu na hřiště problém?

Problém to na začátku bude pro všechny. Taková pauza není příjemná pro nikoho. Nejde jen o práci s míčem. I samotná zátěž na hřišti je specifická a jiná, než obyčejné běhání, kterým se momentálně udržujeme. Za deset dní tréninku ale budeme připraveni do zápasu. Jestli nám případně tolik času dají (smích).

Věříte, že se letošní sezona dohraje?

Nedokážu to odhadnout. Momentálně asi nikdo. Zatím si to moc neumím představit.

Řešíte to hodně se spoluhráči ze Sparty?

S klukama to samozřejmě řešíme. Mám pocit, že teď nikdo zase až tak neřeší, jestli budeme sezonu dohrávat, nebo se chystat na start nové. Spíš to, abychom už zase mohli byt spolu na hřišti.