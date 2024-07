Tobiáš Souček je po tátovi gólman. Rodák ze Štěpánkovic fotbalově vyrostl v Opavě. Před dvěma lety se mu změnil život. Mladého teenagera si všiml šéf gólmanů pražské Sparty Daniel Zítka. Bylo to v době, kdy starší bratr Filip byl již členem sparťanské organizace. „ Ozval se pan Zítka , že by mě rádi ve Spartě viděli. Šel jsem tam na zkoušku a asi jsem se jim líbil, chtěli, abych do Sparty odešel. Doma jsme se rozhodli nabídku přijmout. Přece jenom Sparta se neodmítá, je to splněný sen,“ podotkl Tobiáš Souček.

U Součků nechtěli nic podcenit. Tobiáš nešel do Prahy sám. Obětovala se maminka Lenka. Se svým synem se do hlavního města přestěhovala, aby mu vytvořila co nejlepší servis. „Mamce jsem za to moc vděčný. Strašně mi to usnadnila. Je se mnou v bytě, se vším mi moc pomáhá. Je to pro mě obrovské plus. Hodně mi její přítomnost pomohla při adaptaci na nové prostředí,“ přiznává sedmnáctiletý fotbalista. Tobiašova maminka si musela dokonce najít v hlavním městě práci.

Tobiáš Souček se v letenském klubu chytil. Letos už ho čeká třetí sezona, ta nedávno skončená byla pro něj úspěšná. „S devatenáctkou jsme vyhráli Dorosteneckou ligu a Československý pohár, když jme na penalty porazili Trenčín,“ přibližuje mladý gólman. Sám v penaltovém rozstřelu chytil jeden soupeřův pokus. V dvojzápase s Žilinou dostal šancí i v pohárové Evropě. „Během sezony jsem dostal celkem dost příležitostí,“ pochvaluje si talentovaný brankář. Konkurenci má přitom více než velkou. „Jsou tady kluci, kteří chytají za reprezentaci, makám ale na sobě, abych se jim vyrovnal,“ poznamenal Tobiáš Souček.

Momentálně se kromě devatenáctky připravuje také s druholigovou rezervou Sparty. „Je to pro mě další posun a velká zkušenost. Chytat bych měl ale prioritně v dorostenecké kategorii,“ přibližuje.

Tobiáš Souček přišel do Sparty ve stejné době jako veleúspěšný dánský kouč Brian Priske. V té době odstartovala nová éra Letenských, která přinesla dva tituly v řadě a vítězství v MOL Cupu. „Všechny kategorie kopírují áčko. V prvním roce se to rozjíždělo. Pan Clarup, který je vedoucím fyzické přípravy, hodně věcí změnil, co se týká kondice. To, že áčko má dva tituly v řadě, se projevuje v celé organizaci,“ pokračuje v povídání Tobiáš Souček. „Když se zpětně ohlédnu, angažmá ve Spartě je pro mě obrovským posunem. Tréninkový proces má velkou kvalitu,“ pochvaluje si opavský odchovanec. Ještě jedna zajímavost, v béčku Letenských se mluví pouze anglicky.

Tobiáš Souček v Praze navštěvuje samozřejmě střední školu. Chodí na Anglo-německou obchodní akademii. „Jedná se o partnerskou školu Sparty. Výuka se tak dá kombinovat s fotbalem, což je výborné,“ pochvaluje si.

Ve Spartě není Tobiáš Souček jediným opavským hráčem. S prvním týmem se připravují Vojtěch Hranoš s Daliborem Večerkou, v béčku je pak Ondřej Sprinz. „Je to obrázek toho, jak dobře se s mládeží v Opavě pracuje. Není to rozhodně žádná náhoda,“ vyzdvihuje talentovaný brankář práci svého mateřského klubu.

A jaké jsou nejbližší cíle Tobiáše Součka? „Chci co nejvíce chytat a udělat vše proto, abych se ve Spartě ještě více prosadil. Zachytat si za áčko je mým velkým snem,“ zakončil povídání. Sparta se netají tím, že si chce vychovat gólmana pro áčko, takže Tobiáš Souček má před sebou velkou výzvu.