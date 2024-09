Na tenhle okamžik se třásla celá liga. Až Tomáš Chorý po pikantním přestupu nastoupí v dresu Slavie proti „svojí“ Plzni. Pro devětadvacetiletého reprezentanta to líp dopadnout nemohlo. V očekávaném hitu 9. kola proměnil penaltu a přispěl k vítězství lídra 3:0. Slavia tak zůstává v lize neporažená.

„Čekal jsem hodně těžký zápas, ale dneska jsme dominovali,“ líčil v rozhovoru pro O2 TV Chorý, který na západě Čech strávil pět a půl roku.

Vytáhlého útočníka přivítal plzeňský kotel transparentem s nápisem „Kasičko má nenasytná“ a podobiznou Chorého se sluchátky, která nosila postava retardovaného závozníka Otíka ve filmu „Vesničko má středisková“.

Tohle chce koule

Chorého to ale nerozhodilo, spíš nabudilo. A taky ukázal, že má sebevědomí na rozdávání. Když před poločasem dostala Slavia výhodu pokutového kopu, Chorý si vzal míč a penaltu chladnokrevně proměnil.

U fanoušků Pražanů tím zabodoval. „Chorý klobouk dolů, že si to vezme. Tohle chce koule,“ napsal na síť X fanoušek Ondřej Chramouský.

Chorý navíc udržel emoce a gól neslavil. „Bylo to z respektu k soupeři,“ vysvětlil pak. Nezachoval se tak jako pár let zpátky Michael Krmenčník, který také vyměnil Plzeň za Slavii a branku proti svým někdejším spoluhráčům divoce oslavil.

Když Chorý skóroval, část Tribuny Sever s fanouškovským jádrem jeho gól mu nezatleskala. Při odchodu ze hřiště čtvrt hodiny před koncem však sklidil ovace zaplněného stadionu.

„Znovu ukázal, jakou má kvalitu. Hodně nám pomohl. Za jeho výkon jsem rád,“ řekl slávistický kapitán Jan Bořil.

„Pro Tomáše to nebylo jednoduché. Ale taky má dost zkušeností, aby to zvládl. Byl dobře nastavený. Ustál to a velmi nám pomohl,“ chválil kouč Jindřich Trpišovský.

Chorý vstřelil za Slavii už čtyři branky a fanoušci musejí uznat, že se tenhle přestup klubu vyplácí.