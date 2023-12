A nedá si pokoj a nedá. Tomáš Chorý předvedl ve středu v Mladé Boleslavi další ze svých úletů. Tentokrát se stal obětí plzeňského zvrhlíka brankář Matouš Trmal. A světe div se, reprezentačnímu útočníkovi sprostý zákrok prošel. Zase…

Plzeňský útočník Tomáš Chorý | Foto: se svolením fcv/Jan Kubíček

Co se stalo? Tomáš Chorý úplně zbytečně a úmyslně dohrál v prvním poločase boleslavského gólmana Matouše Trmala, když už měl míč v rukavicích. Jasná červená? Samozřejmě. Jenže to by nesměl být Chorý. Plzeňský raubíř zase nebyl vyloučený, rozhodčí Jan Všetečka ocenil jeho blikanec jen žlutou kartou.

Sociální sítě okamžitě zahltila lavina nenávistných komentářů. „Tomáš Chorý je nemocnej člověk. Je tam rozhodčí, je tam VAR a stejně zase nedostane červenou kartu,“ nechápal jeden z fanoušků na platformě X.

Přitom přede dvěma týdny byl Chorý za hrdinu. To když při reprezentačním debutu proti Moldavsku vstřelil postupový gól a poslal Čechy na Euro do Německa. Zdálo se, že si napravil renomé. Jenže je v očích českých fanoušků znovu za padoucha.

„Chorý je blázen na svobodě. Až se bude zase někdo divit, proč ho nechci v repre, tohle je přesně ten důvod. Ten člověk je nemocnej a je jen otázka času, než někomu způsobí vážný zranění,“ zněl další z negativních komentářů na adresu Chorého.

Záludnějšího zloducha liga nepamatuje

Chorý irituje fanoušky svými záludnostmi, které mu u rozhodčích prochází. Loni ve vypjatém hit se Spartou sestřelil Asgera Sörensena ukázkovou hlavičkou. Beztrestně. Po necelém roce to zopakoval, dánského obránce znovu úmyslně udeřil hlavou. A vyloučení zase unikl, což komise rozhodčích označila jako chybu.

„Žijem v Matrixu, kde se Tomáš Chorý vyhne každé červené kartě,“ glosoval Chorého imunitu bývalý reportér České televize Lukáš Pečeně.

Podle novináře Luďka Mádla je Chorý největším zloduchem v české lize. „Tomáš Chorý změnil modus operandi. Dneska sice (zatím) oslněn světly neudeřil nikoho hlavou, zato evidentně zcela úmyslně přišlápl nohu brankáře Trmala. Tradičně nebyl vyloučen. Dostal alespoň ŽK. Nicméně… Marně šátrám v paměti, abych si v české lize vybavil záludnějšího zloducha.“

Chorý je skvělý útočník, to je bez debat. Jenže je také nenapravitelný hříšník. Jestli si po nedávném zářivém představení v reprezentačním dresu získal na svou stranu nějaké příznivce, tak teď o ně zase přišel.