Český fotbalový útočník Tomáš Čvančara vstoupil v dresu Borussie Mönchengladbach do bundesligy stejně jako do všech předchozích premiérových zápasů – dvěma góly. Dal je v prvním přípravném utkání, minulý víkend v duelu Německého poháru a nyní i v bundeslize. Svou kvalitu a herní inteligenci potvrdil proměněnou penaltou v sedmé minutě nastavení, když v Augsburgu proti domácímu FC vyrovnal na 4:4. Po utkání promluvil v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Tomáš Čvančara slaví gól v dresu Borussie Mönchengladbach. | Foto: Profimedia

Góly v každém premiérovém zápase – příprava, Německý pohár a nyní bundesliga. Angažmá v Mönchengladbachu nemohlo začít pro vás lépe. Nebo?

Mohlo. Měli jsme tady vyhrát. Dali jsme čtyři góly a když dáme venku čtyři góly, tak bychom měli vyhrát. Osobně jsem rád za mé dva góly, ale osobně cítím, že to ještě nebylo úplně ono. Ještě bych chtěl udělat o krok navíc, o stupínek zvednout výkonnost, aby to bylo ještě lepší.

Ale přece jen, není to jako ze snu?

Ale samozřejmě, co se týká gólů, tak ano. Říkal jsem to už minulý týden po poháru, že jsem se svým výkonem ještě nebyl úplně spokojený. A upřímně, jsem ten typ, který chce být mužstvu prospěšný i jinak než jen góly. Sice jsou nejdůležitější, ale chci mít pocit, že mě tým potřebuje, že hraji dobře. Po poháru jsem řekl, jak jsem to cítil, že to prostě nebylo ono

A dnes?

(smích) Dnes to bylo lepší. Měl jsem hodně těžkých soubojů, Augsburg vyznává náročnou hru tím, že hraje na celém hřišti jeden na jednoho. Bojují a chodí do soubojů skutečně tvrdě. Dali jsme čtyři góly, což je pozitivní, ale čtyři jsme dostali, což je negativní.

Penalta v sedmé minutě nastaveného času. Vzal jste si míč sám? Máte určené pořadí?

Jsme určení tři. Když cítím, že se mi daří, že bych měl udělat přesně ten krok navíc, o kterém jsem mluvil, tak jdu a vezmu na sebe tu zodpovědnost. Jasně, může se stát cokoliv, třeba bych tu penaltu nedal, ale…

Ale…

Já si vždy věřím. A jsem rád, že jsem týmu mohl pomoci.

Na kolik vás vyjde taková bundesligová premiéra se dvěma góly do týmové pokladny?

To ještě nevím. Budeme se o tom bavit, až mi přijde výplata. (smích) Platil jsem zápisné při příchodu, ale za pohár ne. Zatím jsem nepostřehl, že by se platilo i za góly. Ale očekávám, že něco přijde, ale bude to příjemné placení. Je to pro kluky do kabiny a všem se nám to vrátí, že půjdeme společně na večeři.

Dostal jste po poháru před premiérou v bundeslize speciální útoky od trenéra Seoaneho?

V pátek jsem měl delší rozhovor s trenérem o své pozici v týmu. Říkal mi, že jde o rady a že v zápase dostanu dostanu hodně volnosti. A že mám hrát fotbal, jak ho cítím. Takže ze mě spadl kámen. Navíc to bylo umocněné tím, že jsem ve Spartě hrál úplně něco jiného. V Borussii jsem si nemohl „seskakovat“ pro míče, ale musel jsem jenom stát a „natahovat“ hřiště, tak jsem byl rád, že jsem mohl skutečně hrát tak, jak to cítím.

Dalo by se říct, že jste si se spoluhráči, hlavně v útoku, už tzv. sedli?

Neřekl bych, že jsme se ještě zcela sehráli. Budeme potřebovat ještě trochu času. Ve druhém poločasu jsme měli tři nedotažené akce, které byly stoprocentní, kdy jsem šli dva na jednoho. Příště to musíme prostě vyřešit. Dávám to za vinu, že ještě nejsme úplně sehraní.

Ale při vašem prvním gólu jste si pokynul rukou a míč dostal přesně tam, kam jste ho potřeboval.

To ano. Ale Julian Weigl to skvěle vidí. Za mě je to hráč světových kvalit a takový míč bych jinde asi těžko dostal. Viděl to doopravdy nádherně a perfektně mi to „dal“.

Vy jste zase připravil třetí gól Borussie tím, že jste se míče nedotkl, odclonil protihráče a přepustil ho spoluhráči, který skóroval …

S obranou Augsburgu jsem se pral celý poločas a vyhrát s nimi jakýkoliv souboj bylo obrovsky těžké. V tomto případě nebyla možnost míč udržet, tak jsem jenom clonil a věděl jsem, že kluci za mě budou zabíhat.

Takže i toto jsou nacvičené signály?

Je to možnost, o které víme, že můžeme dělat.

Na hřišti jste vypadal tak, že jste se na bundesligu nemusel příliš adaptovat. Nebo?

Bylo to zatím první zápas. Ale jak jsem říkal, cítím, že mohu být ještě lepší, že mám prostor se rozvíjet a dát mužstvu daleko víc. Ale…

Ale?

Připravoval jsem se na ten přesun dlouho. U když jsem byl ve Spartě, tak jsem snil, že jednou „tady“ budu a nepřišel jsem sem se jen podívat. Přišel jsem ukázat, že na to mám, že jsem na to v hlavě připravený. I v ní jsem se nastavil, že tady nechci být jen do počtu, ale že chci ukázat, že jsem kvalitní hráč, že mohu něco dokázat.

Co proto budete muset ještě udělat. A neučil jste si tím na sebe tzv. bič?

Asi ne. Vezmu to z jiného konce. V české lize se vědělo, že ve Spartě hrají Čvančara, Kuchta, Haraslín, že Sparta nehraje nic jiného. Všichni na to byli připravení, ale všichni dostali pět gólů. Myslím, že máme ohromný prostor se se spoluhráči sehrát. Kluci jsou tady naprosto kvalitní. A až se sehrajeme, budeme mít kvalitu do útoku daleko lepší a budeme nebezpečnější.

Nejednou jste seděl na zadku a vášnivě gestikuloval směrem k rozhodčímu. V čem je bundesliga odlišná od české ligy?

Tady to bude daleko tvrdší. Dnes jsem dostal pořádně nakopáno, jsem celý „bolavý“. Takže si na to musím zvyknout. Mě takový styl hry vyhovuje, nevadí mi jít do souboje a hrát tvrdě. Problém s tím nemám, ale přiznám, že jsem to asi až takové nečekal poté, co jsem viděl rozhodcovský metr v přípravě v poháru. Jestli se to bude takto pouštět, tak se na to musím adaptovat.

Adaptovat znamená zesílit?

To bych neřekl, ani si nemyslím, že bych souboje prohrával. Jde o to, být víc připravený, že přijde daleko tvrdší náraz, než jsem zažil v české lize. Je to tady důraznější, proto potřebuji i být v hlavě nachystaný. Tím, že jsem to nečekal a myslel jsem si, že je to jako normální zápas, tak to mě „vjel“ jako kamion. Faul to nebyl, takže to příště musí být lepší. Proto jsem rád, že jsem to dnes zažil.

Získáváte každým zápasem větší jistotu, sebevědomí?

Ano. Ale je to lepší a lepší než před pěti týdny na začátku.

VÍT CHALUPA